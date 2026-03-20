Dömötör Csaba szerint Magyarország a jövőjéről dönt áprilisban

Csúnyán pofára esett Magyar Péter Orbán Viktorral szemben – fotó

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Az áprilisi országgyűlési választás tétje, hogy Magyarország képes lesz-e saját kezében tartani a jövőjét meghatározó döntéseket. A választás 2026 kapcsán Dömötör Csaba arról beszélt, hogy az uniós politika egyre inkább az ukrán háború köré szerveződik.
Az áprilisi országgyűlési választás tétje Magyarország jövője — erről beszélt Dömötör Csaba Nyírbátorban tartott sajtótájékoztatóján. A választás 2026 kapcsán a politikus hangsúlyozta, hogy az ország saját sorsáról és irányáról dönt.

Választás 2026: a jövő a tét

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának helyi fórumán arról beszélt, hogy a választás tétje az, képes-e Magyarország saját kezében tartani a jövőjét meghatározó döntéseket.

Bírálta az uniós politikát

Dömötör Csaba szerint a héten tartott uniós csúcs megmutatta, hogy az uniós politikában mindent az „ukrán mániának” rendelnek alá, és elvárják, hogy minden tagállam ehhez igazodjon.

Úgy fogalmazott: 

minden tagállamot bele akarnak darálni az ukrán zászlós politikába, miközben Európa több válsággal is küzd.

Több válság közepette

A politikus szerint az energiaválság továbbra is jelen van, az európai ipar gyengül, és a Közel-Keleten is súlyos konfliktusok zajlanak.

Ennek ellenére — mondta — a brüsszeli vezetők elsődleges feladatuknak azt tartják, hogy további eurómilliárdokat biztosítsanak Ukrajna támogatására.

Belenyúlhatnak a választásokba? Súlyos ügyben fordult az Európai Bizottsághoz Dömötör Csaba

Írásbeli beadvánnyal fordulnak Brüsszelhez, mert szerintük súlyos kérdések merültek fel a választások előtti online tartalmak körül. Az Európai Bizottságoz nyújtott be egy beadványt Dömötör Csaba. Az EP-képviselő azt akarja tisztázni, mely csoportok jelölhetnek meg és korlátozhatnak bejegyzéseket a magyar választásokig. Azt is várják, nyilvánosságra hozzák-e, mely tartalmak elérését fogták vissza.

 

