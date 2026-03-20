Dömötör Csaba szerint Magyarország a jövőjéről dönt áprilisban

Az áprilisi országgyűlési választás tétje Magyarország jövője — erről beszélt Dömötör Csaba Nyírbátorban tartott sajtótájékoztatóján. A választás 2026 kapcsán a politikus hangsúlyozta, hogy az ország saját sorsáról és irányáról dönt.

Választás 2026:Magyarország a jövőjéről dönt – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője

Fotó: Illusztráció (Facebook/Dömötör Csaba)

Választás 2026: a jövő a tét

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának helyi fórumán arról beszélt, hogy a választás tétje az, képes-e Magyarország saját kezében tartani a jövőjét meghatározó döntéseket.

Bírálta az uniós politikát

Dömötör Csaba szerint a héten tartott uniós csúcs megmutatta, hogy az uniós politikában mindent az „ukrán mániának” rendelnek alá, és elvárják, hogy minden tagállam ehhez igazodjon.

minden tagállamot bele akarnak darálni az ukrán zászlós politikába, miközben Európa több válsággal is küzd.

Több válság közepette

A politikus szerint az energiaválság továbbra is jelen van, az európai ipar gyengül, és a Közel-Keleten is súlyos konfliktusok zajlanak.

Ennek ellenére — mondta — a brüsszeli vezetők elsődleges feladatuknak azt tartják, hogy további eurómilliárdokat biztosítsanak Ukrajna támogatására.

Belenyúlhatnak a választásokba? Súlyos ügyben fordult az Európai Bizottsághoz Dömötör Csaba

Írásbeli beadvánnyal fordulnak Brüsszelhez, mert szerintük súlyos kérdések merültek fel a választások előtti online tartalmak körül. Az Európai Bizottságoz nyújtott be egy beadványt Dömötör Csaba. Az EP-képviselő azt akarja tisztázni, mely csoportok jelölhetnek meg és korlátozhatnak bejegyzéseket a magyar választásokig. Azt is várják, nyilvánosságra hozzák-e, mely tartalmak elérését fogták vissza.