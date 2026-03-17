Közel félmillió szavazási levélcsomag postázását kezdte meg a Nemzeti Választási Iroda

Az NVI honlapján azt írta: amennyiben a választópolgár április 5-ig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot, bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti annak pótlását. Emlékeztettek rá: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő regisztrációkor kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítést vagy személyes átvételt.

A Nemzeti Választási Iroda fontos részletekre hívta fel a figyelmet

Azok, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték,

a magyarországi szavazást megelőző tizenötödik naptól, azaz március 28-tól kezdve, akár még a választás napján is átvehetik azt a regisztrációkor megjelölt országgyűlési egyéni választókerületi székhely település választási irodájában, külképviseleten, vagy egyéb település választási irodájában.

A csomag tartalmazza az országos pártlistás szavazólapot, az azonosító nyilatkozatot, valamint a szavazás és a visszaküldés lebonyolításához szükséges borítékokat és tájékoztatót.

A Nemzeti Választási Iroda arra kérte a levélben szavazó választópolgárokat, hogy

figyelmesen kövessék az útmutatóban szereplő lépéseket a szavazat érvényes leadása érdekében, az azonosító nyilatkozatot pedig ne feledjék aláírni.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok március 18-a 16 óráig regisztrálhatnak, az utolsó napokon regisztráltak számára a szavazási levélcsomagokat várhatóan csütörtökön, március 19-én adja postára az NVI.