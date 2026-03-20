Érvénytelen szavazásra buzdítanak a tiszások – feljelentést tesz az államtitkár

A kampány hajrájában elterjedtek azok az ellenzéki buzdító posztok, melyek szerint a Fidesz-szavazók jelöljenek meg több pártot is az áprilisi választáson; természetesen ezzel érvénytelenné tennék a szavazatukat, de pontosan ez a Tisza-szimpatizánsok célja.
Takács Péter felháborodva reagált erre a hergelésre, és kiemelte: mindenki tudja, hogy egyetlen pártra lehet csak szavazni, érvénytelennek minősül több párt megjelölése. Hozzátette: azért tesznek ilyen gyenge próbálkozásokat, mert a Fidesz szavazóit teljesen hülyének nézik, és bele akarnak avatkozni a választásba.
Gyenge próbát tett a baloldal a választások befolyásolására
Mondjuk nem csodálkozom, hiszen a saját képviselőiket agyhalottnak, saját szavazóikat pedig büdös szájúnak tartják. Úgyhogy ez végül is beleillik a Tisza világlátásába”
– fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette:
a választópolgárok szándékos megtévesztése miatt a mai napon feljelentés tesz.
