Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Választás 2026

Lezárult a jelöltállítás: 872 jelölt indul a 106 egyéni körzetben

10 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lejárt az egyéni választókerületi jelöltállítás és az országos listaállítás határideje. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint országszerte 872 jelöltet jelentettek be a 106 egyéni választókerületben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026Demokratikus Koalíció (DK)Tisztelet és Szabadság PártFidesz-KDNPMi Hazánk Mozgalom

A jelöltek nyilvántartásba vételének feltétele legalább 500 érvényes ajánlás volt. A választási bizottságok eddig 660 jelöltet vettek hivatalosan nyilvántartásba, további 91 jelölt esetében pedig a következő napokban születik döntés a beérkezett ajánlások ellenőrzése után.

választás
Lezárult a jelöltállítás: 872 jelölt indul a választáson (Forrás: Magyar Nemzet)

Így áll össze a pártlisták sorrendje

Az országos listát azok a jelölőszervezetek állíthatták, amelyek legalább 71 egyéni választókerületben, a fővárosban és legalább 14 vármegyében jelöltet indítottak. A Nemzeti Választási Bizottság a határidő lejárta után sorsolással döntött a listák szavazólapon szereplő sorrendjéről. A szavazólapokon a következő sorrendben jelennek majd meg a listák: 

Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tea Párt Közösség, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, A Szolidaritás Pártja-Magyar Munkáspárt, valamint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listája.

Kovács Zoltán: Orbán Viktor a Kossuth téren mond ünnepi beszédet március 15-én

A választási iroda közlése szerint a jelölőszervezetek összesen 167 536 ajánlóívet igényeltek, amelyek közül 159 283-at vittek vissza határidőig. A statisztikák alapján a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom és a Tisztelet és Szabadság Párt mind a 106 választókerületben állított jelöltet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!