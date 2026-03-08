Lezárult a jelöltállítás: 872 jelölt indul a 106 egyéni körzetben

A jelöltek nyilvántartásba vételének feltétele legalább 500 érvényes ajánlás volt. A választási bizottságok eddig 660 jelöltet vettek hivatalosan nyilvántartásba, további 91 jelölt esetében pedig a következő napokban születik döntés a beérkezett ajánlások ellenőrzése után.
Így áll össze a pártlisták sorrendje
Az országos listát azok a jelölőszervezetek állíthatták, amelyek legalább 71 egyéni választókerületben, a fővárosban és legalább 14 vármegyében jelöltet indítottak. A Nemzeti Választási Bizottság a határidő lejárta után sorsolással döntött a listák szavazólapon szereplő sorrendjéről. A szavazólapokon a következő sorrendben jelennek majd meg a listák:
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tea Párt Közösség, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, A Szolidaritás Pártja-Magyar Munkáspárt, valamint a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listája.
A választási iroda közlése szerint a jelölőszervezetek összesen 167 536 ajánlóívet igényeltek, amelyek közül 159 283-at vittek vissza határidőig. A statisztikák alapján a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom és a Tisztelet és Szabadság Párt mind a 106 választókerületben állított jelöltet.