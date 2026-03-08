Lezárult a jelöltállítás: 872 jelölt indul a 106 egyéni körzetben

A jelöltek nyilvántartásba vételének feltétele legalább 500 érvényes ajánlás volt. A választási bizottságok eddig 660 jelöltet vettek hivatalosan nyilvántartásba, további 91 jelölt esetében pedig a következő napokban születik döntés a beérkezett ajánlások ellenőrzése után.

Lezárult a jelöltállítás: 872 jelölt indul a választáson (Forrás: Magyar Nemzet)

Így áll össze a pártlisták sorrendje

Az országos listát azok a jelölőszervezetek állíthatták, amelyek legalább 71 egyéni választókerületben, a fővárosban és legalább 14 vármegyében jelöltet indítottak. A Nemzeti Választási Bizottság a határidő lejárta után sorsolással döntött a listák szavazólapon szereplő sorrendjéről. A szavazólapokon a következő sorrendben jelennek majd meg a listák: