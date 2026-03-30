Így épült ki a befolyásoló hálózat: külföldi nyomás nehezedhet a választásokra

A Szuverenitásvédelmi Hivatal legújabb elemzése részletesen bemutatja, hogyan épült ki egy, az Európai Bizottság forrásaira is támaszkodó információs hálózat, amely – állításuk szerint – alkalmas lehet a közvélemény formálására és politikai folyamatok befolyásolására. A dokumentum szerint a rendszer működése túlmutat a klasszikus kommunikáción, és már a digitális térben zajló narratívaépítésre is kiterjed a választásokkal kapcsolatosan.
„Tényellenőrzés” vagy befolyásolás? – így működik a rendszer
A jelentés szerint a hálózat egyik kulcseleme a „független tényellenőrzésként” működő struktúra, amely egyfajta modern cenzúrarendszerként is értelmezhető.
Ennek lényege, hogy bizonyos tartalmakat dezinformációnak minősítenek, majd technológiai platformokon keresztül korlátozzák azok elérését. A dokumentum több, ukrán kötődésű szereplőt is megnevez, amelyek központi szerepet töltenek be a narratívák alakításában. Az egyik ilyen cég mesterséges intelligenciával figyeli a médiát, egy másik pedig konkrétan meghatározza, mely témák igényelnek ellennarratívát. A jelentés szerint ezek a mechanizmusok a magyar energiapolitikával kapcsolatos diskurzusokban is megjelennek.
A román példa egy felkiáltójel
A hálózat működésének súlyát egy külföldi példa is alátámasztja: a romániai elnökválasztás esetében egy elemzésre hivatkozva vetődött fel külső beavatkozás gyanúja, amely végül az eredmény megsemmisítéséhez vezetett.
A rendszer képes lehet arra, hogy politikai folyamatokat delegitimáljon az információs térben”
– állapítja meg az elemzés. A jelentés szerint a hálózat szereplői nemzetközi konferenciákon hangolják össze tevékenységüket, ahol civil szervezetek, technológiai cégek és elemző műhelyek is jelen vannak.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal arra figyelmeztet: a magyar szuverenitás akadályt jelenthet ezeknek a törekvéseknek, ezért a választások közeledtével fokozódhat a nyomásgyakorlás az információs térben.