Kelei Zita: A választás tétje a béke és gyermekeink jövője

Kelei Zita, a Fidesz-KDNP Somogy 2. számú választókörzetében induló jelöltje a csurgói kampányállomásán azt hangsúlyozta , hogy az áprilisi parlamenti választás nem egy egyszerű politikai verseny, mert az sokkal többről, a gyermekeink jövőjéről is szól.
Kelei Zita szerint csak egy Fidesz vezette nemzeti kormány lesz képes a választás után megbirkózni a nemzetközi válsághelyzettel
Arról szól, hogy Magyarország békés, biztonságos ország marad-e, vagy belesodornak minket egy háborús spirálba, amihez semmi közünk nincsen"
- hangoztatta a kormánypártoknak a somogyi városban tartott választási fórumát megelőző sajtótájékoztatón.
Kelei Zita kitért arra is, hogy, a szomszédunkban háború dúl, amiből csak egy nemzeti kormány kőkemény ellenállásával tudunk kimaradni.
A Tisza Párt viszont Brüsszel utasításait követi, fogott embereket gyűjtött össze, akik nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek. Mi ezzel szemben világosan beszélünk, nem engedjük, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, nem engedjük, hogy a magyar családok fizessék meg ennek a konfliktusnak az árát, és nem engedjük, hogy gyermekeink jövőjét bárki is kockára tegye"
- fűzte hozzá.
Megjegyezte, a választásig hátra lévő időszakra úgy tekint, mint Magyarország jövőjéért folytatott küzdelemre, amit meg fognak nyerni a magyar emberekkel közösen.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy zsarolhatnak és fenyegethetnek minket bárhogy, ennek nem fogunk engedni, mert számunkra a legfontosabb az, hogy minden nyomás ellenére is határozottan ki tudjunk állni a magyar emberek érdekei mellett. Beszámolt arról, hogy Orbán Viktor Brüsszelben, az EU-csúcson küzd az elmúlt hetekben tapasztalt "ukrán és brüsszeli zsarolás" ellen.
A miniszterelnök azt mondja, ha nincs olaj, akkor nincs pénz, azaz ha az ukránok elzárják felénk a kőolajat, akkor mi nem járulunk hozzá a 90 milliárd eurós hitelhez"
- fejtette ki. Megjegyezte, lehet, a magyar kormányfő lesz az egyetlen európai vezető a brüsszeli találkozó végén, aki "úgy fog hazamenni onnan, hogy azt tette, amit ígért".
Szentkirályi Alexandra szavai szerint a német kancellár, aki szerdán még "a német parlamentben keménykedett, hogyan fognak minket, magyarokat megtörni", valószínűleg üres kézzel és egy betartatlan ígérettel fog hazakullogni, "mert minket és Orbán Viktort ezúttal sem sikerül megtörni". A Fidesz budapesti elnöke felidézte, nem ez az első kísérlet az elmúlt hetekben, hónapokban arra, hogy beavatkozzanak a magyar választásba és megtörjék a magyar emberek akaratát.
Az ukránok a Barátság kőolajvezeték elzárása előtt már elzárták az orosz gázt, ezért az a Török Áramlaton keresztül jött az elmúlt időszakban, és jön most is, ugyanakkor ukrán drónokkal támadást intéztek a Török Áramlat ellen"
- tette hozzá. Közölte, Magyarország energiabiztonságát szem előtt tartva az elmúlt években is tettek lépéseket a diverzifikációért kőolaj és földgáz tekintetében, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön pedig arról számolt be, hogy Szlovénia és Magyarország megkezdi egy gázszállításra szolgáló, hiányzó vezetékrész építését.
Szentkirályi Alexandra hangot adott azon véleményének is, hogy ha nincs orosz kőolaj és orosz gáz, akkor a magyarok energiabiztonsága, és az alacsony rezsi is veszélybe kerül.
Látni azokat az európai országokat, amelyek önként leváltak az orosz energiáról és ezzel kiszúrtak az állampolgáraikkal, akik most kétszer, háromszor magasabb összegű rezsiszámlát fizetnek, mint amiket a magyar családoknak kell fizetniük"
- mutatott rá. Úgy vélte, látható az is, mi az a bizonyos "brüsszeli terv":
A magyarországi választások időpontja után három nappal, április 15-ére napirendre tűzték azt a javaslatot, amelynek következtében az európai országok - nyilván azt remélik, hogy majd Magyarország is - nagyon rövid határidővel mindenféle orosz energiáról le kéne, hogy váljon. Ezt abban a hitben teszik Brüsszelben és Kijevben is, hogy ha a mesterkedéseik, a zsarolásaik, a beavatkozásaik eredményre vezethetnének, megtörnék a magyarok akaratát, és ki tudnák taszítani a kormányzó pozícióból Orbán Viktort, Magyar Péter meghajolna ezen akarat előtt"
- mondta.
Ezt követően Szentkirályi Alexandra azzal folytatta:
Ha nincs Orbán Viktor, akkor nincs olaj, mert ha nem marad Orbán Viktor kormányon, akkor az a Tisza Párt jön, amely egyik percről a másikra leválasztana minket az olcsó orosz energiáról. Ebben az esetben nincs rezsivédelem sem, van viszont elszálló infláció, és van drága benzin. Na, ez az, amit mi nem szeretnénk".
A Fidesz budapesti elnöke úgy vélte, egyre több magyar ember mutatta meg ezt a karakán magyar álláspontot, de közben a békepárti álláspontját is az elmúlt napokban, akik mind azt üzenik az európai vezetőknek, Kijevnek és Brüsszelnek is, hogy minket, magyarokat nem lehet megtörni.
Az elmúlt napokban narancssárgába borult az ország, a miniszterelnök országjárásain tömegek tüntetnek a jelenlétükkel a zsarolás ellen, a Békemeneten egy hatalmas, felemelő, közös élményben lehetett részünk"
- közölte.
Szentkirályi Alexandra végül azt mondta, ez a lendület, ez az energia, ez a szabadság- és szuverenitásszeretet, amely minket, magyarokat mindig is jellemzett, nemhogy kitart, de még erősödni is fog április 12-ig:
Amikor is a szabadság és békepárti magyar erők újabb hatalmas győzelmet fognak aratni".