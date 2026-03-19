Kelei Zita: A választás tétje a béke és gyermekeink jövője

A Fidesz Somogy 2. számú választókörzetében induló jelöltje szerint az áprilisi parlamenti voksolás nem pusztán politikai küzdelem, hanem Magyarország jövőjéről és a következő generációk biztonságáról szól. Kelei Zita úgy véli, hogy az áprilisi választás arról szól, hogy az ország megőrzi-e békéjét és stabilitását, vagy külső nyomás hatására belesodródik a háborúba. Fotó: Katona Tibor / MTI

Kelei Zita szerint csak egy Fidesz vezette nemzeti kormány lesz képes a választás után megbirkózni a nemzetközi válsághelyzettel

Arról szól, hogy Magyarország békés, biztonságos ország marad-e, vagy belesodornak minket egy háborús spirálba, amihez semmi közünk nincsen"

- hangoztatta a kormánypártoknak a somogyi városban tartott választási fórumát megelőző sajtótájékoztatón.

Kelei Zita kitért arra is, hogy, a szomszédunkban háború dúl, amiből csak egy nemzeti kormány kőkemény ellenállásával tudunk kimaradni.

A Tisza Párt viszont Brüsszel utasításait követi, fogott embereket gyűjtött össze, akik nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek. Mi ezzel szemben világosan beszélünk, nem engedjük, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, nem engedjük, hogy a magyar családok fizessék meg ennek a konfliktusnak az árát, és nem engedjük, hogy gyermekeink jövőjét bárki is kockára tegye"

- fűzte hozzá.

Megjegyezte, a választásig hátra lévő időszakra úgy tekint, mint Magyarország jövőjéért folytatott küzdelemre, amit meg fognak nyerni a magyar emberekkel közösen.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy zsarolhatnak és fenyegethetnek minket bárhogy, ennek nem fogunk engedni, mert számunkra a legfontosabb az, hogy minden nyomás ellenére is határozottan ki tudjunk állni a magyar emberek érdekei mellett. Beszámolt arról, hogy Orbán Viktor Brüsszelben, az EU-csúcson küzd az elmúlt hetekben tapasztalt "ukrán és brüsszeli zsarolás" ellen.

A miniszterelnök azt mondja, ha nincs olaj, akkor nincs pénz, azaz ha az ukránok elzárják felénk a kőolajat, akkor mi nem járulunk hozzá a 90 milliárd eurós hitelhez"

- fejtette ki. Megjegyezte, lehet, a magyar kormányfő lesz az egyetlen európai vezető a brüsszeli találkozó végén, aki "úgy fog hazamenni onnan, hogy azt tette, amit ígért".