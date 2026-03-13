Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Harminc nap maradt a választásig, a kampány pedig minden eddiginél intenzívebb szakaszba lépett. A legfrissebb felmérés szerint jelenleg öt párt képes országos listát állítani, miközben a verseny egyre élesebb. A XXI. Század Intézet kutatása azt mutatja, hogy a politikailag aktív szavazók körében a Fidesz–KDNP 46 százalékon áll, míg a Tisza Párt 41 százalékot ér el. A többi párt jóval kisebb támogatottságot mutat: a Mi Hazánk Mozgalom 6, a Demokratikus Koalíció 4, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.

A XXI. Század Intézet előzetes felmérése a választások előtt egy hónappal (Forrás: XXI. Század Intézet)

Egy hónappal a választás előtt öt százalékponttal vezet a Fidesz

A kutatás szerint az elmúlt hetek nemzetközi és geopolitikai fejleményei is hatással vannak a kampány hangulatára. Az orosz-ukrán háború továbbra sem ért véget, miközben újabb konfliktusok és az energiapiac bizonytalansága növeli a feszültséget. A magyar-ukrán viszony is kiéleződött, miután több mint egy hónapja nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken.

A felmérés arra is rámutat, hogy a pártválasztásukban bizonytalan szavazók aránya csökkent, vagyis egyre többen döntöttek arról, melyik politikai erőt támogatják.

Egy tisztességes kutatás

Az alátámaszthatatlan, légből kapott adatokat mutató felmérések és kutatások fénykorában a XXI. Század Intézet nem volt rest bemutatni a mintavétel és a mért eredmények pontos részleteit. A kutatás 2026. március 7. és 9. között készült, ezer fő telefonos megkérdezésével a XXI. Század Intézet „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” című projektjének keretében. A teljes módszertan itt érhető el.