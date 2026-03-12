Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor, elítélte a Meta beavatkozását

„Elítélem” – reagált kommentben Orbán Viktor arra a felszólításra, amelyben Toroczkai László a Meta magyarországi választásokba való beavatkozásának elítélésére kérte a politikusokat. A Mi Hazánk elnöke a miniszterelnök mellett Magyar Pétert is megszólította, ám tőle nem érkezett válasz. A poszt hátterében az áll, hogy a Meta törölte a Bűnvadászok 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalát, amit Toroczkai a szólásszabadságot és a tiszta választásokat érintő súlyos ügynek nevezett.
Toroczkai úgy véli, a közösségi oldal törlése súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság és a tiszta választások szempontjából. A Mi Hazánk elnöke azt is felvetette: szerinte ha Orbán Viktor és Magyar Péter nem ítélik el a szilícium-völgyi techcég lépését, azzal azt üzenik, hogy nem tartják problémának a Meta – megfogalmazása szerint – nyilvánvaló választási beavatkozását.
