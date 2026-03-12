Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor, elítélte a Meta beavatkozását

„Elítélem” – írta kommentben Orbán Viktor, miután Toroczkai László felszólította, ítélje el a Meta ismételt beavatkozását a magyarországi választásokba.

A politikus nemcsak Orbán Viktort, hanem Magyar Pétert is felszólította, akitől nem jött válasz.

A Meta ugyanis törölte a Bűnvadászok nevű, 167 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalt.

Toroczkai úgy véli, a közösségi oldal törlése súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság és a tiszta választások szempontjából. A Mi Hazánk elnöke azt is felvetette: szerinte ha Orbán Viktor és Magyar Péter nem ítélik el a szilícium-völgyi techcég lépését, azzal azt üzenik, hogy nem tartják problémának a Meta – megfogalmazása szerint – nyilvánvaló választási beavatkozását.