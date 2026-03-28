Ez a baja a tiszás Kapitánynak a védett árral: Nem keres rajta a Shell

A Tiszának az a fontos, hogy a multik degeszre keressék magukat, nekünk pedig az a fontos, hogy a magyar családok megfizethető áron jussanak üzemanyaghoz. Ezekkel a szavakkal summázza a két párt közötti különbséget Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a védett ár fontosságáról beszélt.
A védett ár támadása csak a lóvéról szól
Azért delegálja a Shell ezt a Kapitány nevű urat a Tisza csapatába, hogy legyen ki képviselje a nagy nemzetközi energiacégek érdekeit.
- A védett ár sem jó nekik,
- meg a rezsicsökkentés sem jó nekik,
- meg az olcsó olaj és gáz sem jó nekik.
Ezért Kapitány az első számú zászlóvivője annak, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz olajról és gázról."
Csak nem fejezi be a mondatot, ami úgy hangzik, hogy
a helyére beléphessen a Shell, hogy halálra kereshessük magunkat.
– foglalja röviden össze Orbán Viktor a Tisza Párt gazdasági főemberének motvációját, amiért a védett üzemanyagárakat támadja.