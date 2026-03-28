Ez a baja a tiszás Kapitánynak a védett árral: Nem keres rajta a Shell

A Tiszának az a fontos, hogy a multik degeszre keressék magukat, nekünk pedig az a fontos, hogy a magyar családok megfizethető áron jussanak üzemanyaghoz. Ezekkel a szavakkal summázza a két párt közötti különbséget Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a védett ár fontosságáról beszélt.

Orbán Viktor elmagyarázta, mi a baja Kapitány Istvánnak a védett árral (forrás: Magyar Nemzet)

A védett ár támadása csak a lóvéról szól

Azért delegálja a Shell ezt a Kapitány nevű urat a Tisza csapatába, hogy legyen ki képviselje a nagy nemzetközi energiacégek érdekeit.

A védett ár sem jó nekik,

meg a rezsicsökkentés sem jó nekik,

meg az olcsó olaj és gáz sem jó nekik.

Ezért Kapitány az első számú zászlóvivője annak, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz olajról és gázról."

Csak nem fejezi be a mondatot, ami úgy hangzik, hogy

a helyére beléphessen a Shell, hogy halálra kereshessük magunkat.

– foglalja röviden össze Orbán Viktor a Tisza Párt gazdasági főemberének motvációját, amiért a védett üzemanyagárakat támadja.