Rendkívüli

Zelenszkij propagandasajtója támadásba lendült. A védett ár bizony nem vonatkozik az ukrán kamionosokra sem. Az ukránoknak nem teszik, hogy a magyar kormány megvédi a magyar autósokat Zelenszkij szabotázsától, de az ukránokat nem védi meg a saját elnöküktől – írta az Ellenpont.
Megdöbbentő támadást indított Zelenszkij sajtója a védett ár ellen, amit Orbán Viktor jelentett be, miután elszabadultak a kőolajárak a világpiacon és Magyarország nem jut olcsó orosz energiához, mert Magyar Péterrel összejátszva Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket – írta az Ellenpont pénteken.

Nem minden kamionra vonatkozik a védett ár, M1/kamion/dugó
Nem minden kamionra vonatkozik a védett ár
Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A védett ár az ukrán kamionosokra sem vonatkozik

A lap felhívja a figyelmet, hogy Zelenszkij egyik propagandacsatornáján, a 24 Kanalon – azon az ukrán csatornán, amelyhez szorosan köthető a közismerten korrupt Zelenszkij-párti lvivi polgármester 

azon háborognak, hogy a védett ár nem vonatkozik az ukrán kamionosokra, akiknek így a piaci árat kell fizetniük.

Rogán Antal: Ukrajnának az áll érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen egy ukránbarát kormánnyal

Nem tetszik az ukránoknak, hogy a magyar kormány megvédi a magyar autósokat Zelenszkij szabotázsától, de az ukránokat nem védi meg a saját elnöküktől – teszik hozzá.

Az Ellenpont rámutat, a műsorvezető gyorsan világossá teszi:

Az áprilisi választáson Orbán Viktor vereségét akarják és a kétarcú Magyar Péter mellett állnak, hiszen, ahogy Mark Fejgin, Zelenszkij sztárügyvédje mondta, ha Magyar Péter nyer, akkor egy nap alatt Ukrajna mellé áll.”

