Megdöbbentő támadást indított Zelenszkij sajtója a védett ár ellen, amit Orbán Viktor jelentett be, miután elszabadultak a kőolajárak a világpiacon és Magyarország nem jut olcsó orosz energiához, mert Magyar Péterrel összejátszva Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket – írta az Ellenpont pénteken.

Nem minden kamionra vonatkozik a védett ár

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A védett ár az ukrán kamionosokra sem vonatkozik

A lap felhívja a figyelmet, hogy Zelenszkij egyik propagandacsatornáján, a 24 Kanalon – azon az ukrán csatornán, amelyhez szorosan köthető a közismerten korrupt Zelenszkij-párti lvivi polgármester