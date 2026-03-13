Megdöbbentő támadást indított Zelenszkij sajtója a védett ár ellen, amit Orbán Viktor jelentett be, miután elszabadultak a kőolajárak a világpiacon és Magyarország nem jut olcsó orosz energiához, mert Magyar Péterrel összejátszva Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket – írta az Ellenpont pénteken.
A védett ár az ukrán kamionosokra sem vonatkozik
A lap felhívja a figyelmet, hogy Zelenszkij egyik propagandacsatornáján, a 24 Kanalon – azon az ukrán csatornán, amelyhez szorosan köthető a közismerten korrupt Zelenszkij-párti lvivi polgármester
azon háborognak, hogy a védett ár nem vonatkozik az ukrán kamionosokra, akiknek így a piaci árat kell fizetniük.
Nem tetszik az ukránoknak, hogy a magyar kormány megvédi a magyar autósokat Zelenszkij szabotázsától, de az ukránokat nem védi meg a saját elnöküktől – teszik hozzá.
Az Ellenpont rámutat, a műsorvezető gyorsan világossá teszi:
Az áprilisi választáson Orbán Viktor vereségét akarják és a kétarcú Magyar Péter mellett állnak, hiszen, ahogy Mark Fejgin, Zelenszkij sztárügyvédje mondta, ha Magyar Péter nyer, akkor egy nap alatt Ukrajna mellé áll.”