Jobban járnak a magyarok, védett áron tankolhatnak

Orbán Balázs arról számolt be közösségi oldalán, hogy a mai naptól már elindult felfelé az üzemanyagok ára, és még nem tudni, hogy ez hol áll meg.

Ez természetes a magyar rendszámmal rendelkező autósokat nem érinti, hiszen ők a védett áron tankolhatnak.

A különbség a mai napon a 95-ös benzin esetében 30 forint, és ez naponta emelkedni fog.

Orbán Viktor miniszterelnök a védett áron tankolt a benzinkúton, és közölte, hogy a védett ár, az ennyi is marad.