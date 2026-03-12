Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

Gulyás Gergely

Magyarországnak elegendő tartaléka van a védett üzemanyagárak fenntartásához, elkezdődött a kőolajimport

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország kőolajellátás-biztonsága érdekében a Mol már megkezdte az importot, az Adria kőolajvezetéken keresztül az ország képes kőolajat beszerezni – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette: a kapacitással kapcsolatos kérdések hamarosan el fognak dőlni, ennek most van a próbája.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergelykormányinfóüzemanyagár

A kormány meggyőződött arról, hogy Magyarországnak elegendő tartaléka van kőolajból a rögzített, védett üzemanyagárak fenntartásához – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, hogy az ellátásbiztonság érdekében a Mol már megkezdte az importot, az Adria kőolajvezetéken keresztül az ország képes kőolajat beszerezni. 

Gulyás Gergely szerint a kormány meggyőződött arról, hogy Magyarországnak elegendő tartaléka van kőolajból a rögzített, védett üzemanyagárak fenntartásához (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)
Gulyás Gergely szerint a kormány meggyőződött arról, hogy Magyarországnak elegendő tartaléka van kőolajból a rögzített, védett üzemanyagárak fenntartásához (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Kitért ugyanakkor arra, hogy e vezeték kapacitásáról vita van a magyar és horvát szakemberek között, s korántsem biztos, hogy ez az infrastruktúra képes lenne teljes egészében kiszolgálni a magyar és szlovák olajfinomítót. – Az ugyanakkor biztos, hogy átmenetileg a kieső készleteket részben pótolni tudják, a kapacitással kapcsolatos kérdések pedig hamarosan el fognak dőlni, ennek most van a próbája – tette hozzá.

Az Origo a Kormányinfóról élőben, folyamatosan frissülő cikkben tudósít, amelyet itt tud megtekinteni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!