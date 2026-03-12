Magyarországnak elegendő tartaléka van a védett üzemanyagárak fenntartásához, elkezdődött a kőolajimport

A kormány meggyőződött arról, hogy Magyarországnak elegendő tartaléka van kőolajból a rögzített, védett üzemanyagárak fenntartásához – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, hogy az ellátásbiztonság érdekében a Mol már megkezdte az importot, az Adria kőolajvezetéken keresztül az ország képes kőolajat beszerezni.

Kitért ugyanakkor arra, hogy e vezeték kapacitásáról vita van a magyar és horvát szakemberek között, s korántsem biztos, hogy ez az infrastruktúra képes lenne teljes egészében kiszolgálni a magyar és szlovák olajfinomítót. – Az ugyanakkor biztos, hogy átmenetileg a kieső készleteket részben pótolni tudják, a kapacitással kapcsolatos kérdések pedig hamarosan el fognak dőlni, ennek most van a próbája – tette hozzá.

