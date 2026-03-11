„Azt kívánom, hogy újra győzzön!” – világhírű filmrendező állt ki Orbán Viktor mellett

„Nagyon köszönöm és hálás vagy önnek, hogy a kezdetektől fogva, amikor megjelent a politikai színpadon, azt vettem észre, hogy Ön a hagyományos értékeket, a családot, a magyar nemzeti kultúrát képviseli, valamint a gazdasági jólétet, amelyet a konzervatív szemléletével épített fel” – mondta a Macska-jaj című film rendezője Milorad Dodikkal, a Boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökével közös videóüzenetében.

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Esztergomban, 2026. február 28-án (Fotó: MTI/MKF/Kaiser Ákos)

„Sok-sok éve vagyunk barátok Dodik úrral, és sok mindenen mentünk keresztül.

Most azonban azt látjuk, hogy a szerb nemzet és a magyar nemzet erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll.”

„Minden jót kívánok Önnek és

azt kívánom, hogy újra győzzön!”

– üzente Emir Kusturica a közelgő választásokra utalva a miniszterelnöknek, aki megköszönte a filmrendező támogatását.







