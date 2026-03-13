Visszaéltek a Békemenet nevével, feljelentést tett a CÖF–CÖKA

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közleményben jelentette be, hogy feljelentést tett a Békemenet elnevezésével való visszaélés alapos gyanúja miatt.
A szervezet közlése szerint a lépésre azt követően került sor, hogy korábban nyílt levélben hívták fel a figyelmet arra:
a Békemenethez kapcsolódó megnevezéseket megtévesztő módon használják fel egy pártpolitikai demonstráció népszerűsítésére.
Az ügyben a Tisza Párt nevét említették, amelynek rendezvényéhez kapcsolódva jelent meg a kifogásolt névhasználat.
Megtévesztheti a közvéleményt
A szervezet álláspontja szerint az ilyen jellegű névhasználat alkalmas lehet a közvélemény félrevezetésére.
A közleményben úgy fogalmaztak: a Békemenet elnevezéséhez kapcsolódó jogok sérülhetnek, ami vagyoni és nem vagyoni károkat is okozhat a szervezet számára.
Ezért a hatályos jogszabályok alapján feljelentést tettek, és kezdeményezték az ügy kivizsgálását az illetékes hatóságoknál.
A Békemenet nevének védelme a cél
A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közleménye szerint a lépés célja a Békemenet nevének, értékeinek és hitelességének megvédése.
A szervezet hangsúlyozta:
fontosnak tartják, hogy a közéletben működő civil kezdeményezések elnevezéseit ne lehessen félrevezető módon felhasználni.
Vasárnap ismét Békemenet lesz
A Békemenet a hétvégén ismét megrendezésre kerül a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódva.
A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is, aki vasárnap 13 órakor szólal fel a budapesti Kossuth téren.
A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az ünnepi beszédek mindig másképp születnek. Mint fogalmazott:
néha egyetlen mondat adja meg az egész beszéd irányát, máskor több gondolatból áll össze a végső szöveg.