Visszaéltek a Békemenet nevével, feljelentést tett a CÖF–CÖKA

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közleményben jelentette be, hogy feljelentést tett a Békemenet elnevezésével való visszaélés alapos gyanúja miatt.

Feljelentés született a Békemenet nevének használata miatt

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A szervezet közlése szerint a lépésre azt követően került sor, hogy korábban nyílt levélben hívták fel a figyelmet arra:

a Békemenethez kapcsolódó megnevezéseket megtévesztő módon használják fel egy pártpolitikai demonstráció népszerűsítésére.

Az ügyben a Tisza Párt nevét említették, amelynek rendezvényéhez kapcsolódva jelent meg a kifogásolt névhasználat.

Megtévesztheti a közvéleményt

A szervezet álláspontja szerint az ilyen jellegű névhasználat alkalmas lehet a közvélemény félrevezetésére.

A közleményben úgy fogalmaztak: a Békemenet elnevezéséhez kapcsolódó jogok sérülhetnek, ami vagyoni és nem vagyoni károkat is okozhat a szervezet számára.

Ezért a hatályos jogszabályok alapján feljelentést tettek, és kezdeményezték az ügy kivizsgálását az illetékes hatóságoknál.