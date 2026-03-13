Visszaéltek a Békemenet nevével, feljelentést tett a CÖF–CÖKA

Hírlevél
Feljelentést tett a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány a Békemenet nevével való visszaélés gyanúja miatt. A szervezet szerint a megnevezést megtévesztő módon használták fel egy pártpolitikai rendezvény népszerűsítésére.
cöf – cökaBékemenetcivil összefogáscivil összefogás fórum – civil összefogás közhasznú alapítványOrbán Viktor

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közleményben jelentette be, hogy feljelentést tett a Békemenet elnevezésével való visszaélés alapos gyanúja miatt.

Budapest, 2025. október 23.A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. Az első sorban balról Juhász Hajnalka, a KDNP parlamenti képviselője (b), Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke (b2), Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja (b3), ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője (b4), Bayer Zsolt publicista, szerkesztő (b5), Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője (b6), Stefka István újságíró (b7), Fásy Ádám kulturális szervező, műsorvezető (b9), Pataky Attila énekes, dalszövegíró (b10). MTI/Hegedüs Róbert
Feljelentés született a Békemenet nevének használata miatt
 Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A szervezet közlése szerint a lépésre azt követően került sor, hogy korábban nyílt levélben hívták fel a figyelmet arra: 

a Békemenethez kapcsolódó megnevezéseket megtévesztő módon használják fel egy pártpolitikai demonstráció népszerűsítésére.

Az ügyben a Tisza Párt nevét említették, amelynek rendezvényéhez kapcsolódva jelent meg a kifogásolt névhasználat.

békemenet, békemenetutvonal
 

Megtévesztheti a közvéleményt

A szervezet álláspontja szerint az ilyen jellegű névhasználat alkalmas lehet a közvélemény félrevezetésére.

A közleményben úgy fogalmaztak: a Békemenet elnevezéséhez kapcsolódó jogok sérülhetnek, ami vagyoni és nem vagyoni károkat is okozhat a szervezet számára.

Ezért a hatályos jogszabályok alapján feljelentést tettek, és kezdeményezték az ügy kivizsgálását az illetékes hatóságoknál.

A Békemenet nevének védelme a cél

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közleménye szerint a lépés célja a Békemenet nevének, értékeinek és hitelességének megvédése.

A szervezet hangsúlyozta: 

fontosnak tartják, hogy a közéletben működő civil kezdeményezések elnevezéseit ne lehessen félrevezető módon felhasználni.

Vasárnap ismét Békemenet lesz

A Békemenet a hétvégén ismét megrendezésre kerül a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódva.

A rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is, aki vasárnap 13 órakor szólal fel a budapesti Kossuth téren.

Hazugsággal és vádaskodással készül Magyar Péter a nemzeti ünnepre

 

A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az ünnepi beszédek mindig másképp születnek. Mint fogalmazott:

néha egyetlen mondat adja meg az egész beszéd irányát, máskor több gondolatból áll össze a végső szöveg.

