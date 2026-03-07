Vitályos Eszter: a Tisza sosem látott agressziót és gyűlöletet hozott magával

Felháborító eset történt Szentendrén. Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint mindez a Tisza által hozott agresszióra és gyűlöletre vezethető vissza.
Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból - hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.
Ide vezet Magyar Péter, az az agresszió, és az a gyűlölködés, amit a Tisza párt hozott a megjelenése óta magával. Ezt nem hagyhatjuk!
