Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

vitályos eszter

Vitályos Eszter: a Tisza sosem látott agressziót és gyűlöletet hozott magával

4 órája
Olvasási idő: 2 perc
Felháborító eset történt Szentendrén. Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint mindez a Tisza által hozott agresszióra és gyűlöletre vezethető vissza.
vitályos esztertiszagyűlöletMagyar Péter

Most kaptam a rettentően felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból - hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.

Vitályos Eszter,
Vitályos Eszter kormányszóvivő megdöbbenve mesélte az agresszió és gyűlölet újabb megnyilvánulását
Fotó: Mirkó István

Ide vezet Magyar Péter, az az agresszió, és az a gyűlölködés, amit a Tisza párt hozott a megjelenése óta magával. Ezt nem hagyhatjuk!

 

 

