Vitályos Eszter: Mondjunk jó nagy nemet Magyar Péter és Zelenszkij összejátszására!

„Energiaválság küszöbén áll a világ, mindenki olajért és gázért küzd, ezért itt az ideje, hogy határozott nemet mondjunk Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök összejátszására" – közölte a kormányszóvivő a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.

Vitályos Eszter Fotó: MTI/Balogh Zoltán

„A közel-keleti leállás egy pillanat alatt megmutatta, mennyire kiszolgáltatott és kockázatos lenne, ha Magyarországot levágnák az orosz olajról és gázról. Mindeközben Magyar Péter és Zelenszkij a magyar emberek ellátásával játszik” – hangsúlyozta Vitályos Eszter.

Hozzátette: Magyar Péter és Zelenszkij összejátszása mára teljesen egyértelművé vált. Még a brüsszeli lapok is megírták, hogy Zelenszkijék egyeztetnek Magyar Péter kampánycsapatával.

A politikus szerint Zelenszkij „elintézi” Magyar Péternek, hogy a magyarok ne jussanak orosz olajhoz, amivel üzemanyagválságot és brutális benzináremelést akar okozni. Magyar Péter pedig ezért cserébe kész lenne olyan kormányt „szállítani” az ukránoknak és Brüsszelnek, amely beszállna a háborúba, pénzelné Ukrajnát, és végleg levágná a magyarokat az orosz energiáról – „Kerül, amibe kerül a magyar embereknek”. „Ez a deal Magyar Péter és Zelenszkij között, és ez nem játék” – fogalmazott.

Vitályos Eszter figyelmeztetett: az összejátszás Magyarország békéjét, biztonságát, a magyarok energiaellátását és a megfizethető benzinárat veszélyezteti.

„Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz! Már online is kitölthetik a www.nemzetipeticio.hu honlapon” – zárta nyilatkozatát a kormányszóvivő.