Vitályos Eszter: Mondjunk jó nagy nemet Magyar Péter és Zelenszkij összejátszására!

„Energiaválság küszöbén áll a világ, mindenki olajért és gázért küzd, ezért itt az ideje, hogy határozott nemet mondjunk Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök összejátszására" – közölte a kormányszóvivő a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.
„A közel-keleti leállás egy pillanat alatt megmutatta, mennyire kiszolgáltatott és kockázatos lenne, ha Magyarországot levágnák az orosz olajról és gázról. Mindeközben Magyar Péter és Zelenszkij a magyar emberek ellátásával játszik” – hangsúlyozta Vitályos Eszter.
Hozzátette: Magyar Péter és Zelenszkij összejátszása mára teljesen egyértelművé vált. Még a brüsszeli lapok is megírták, hogy Zelenszkijék egyeztetnek Magyar Péter kampánycsapatával.
A politikus szerint Zelenszkij „elintézi” Magyar Péternek, hogy a magyarok ne jussanak orosz olajhoz, amivel üzemanyagválságot és brutális benzináremelést akar okozni. Magyar Péter pedig ezért cserébe kész lenne olyan kormányt „szállítani” az ukránoknak és Brüsszelnek, amely beszállna a háborúba, pénzelné Ukrajnát, és végleg levágná a magyarokat az orosz energiáról – „Kerül, amibe kerül a magyar embereknek”. „Ez a deal Magyar Péter és Zelenszkij között, és ez nem játék” – fogalmazott.
Vitályos Eszter figyelmeztetett: az összejátszás Magyarország békéjét, biztonságát, a magyarok energiaellátását és a megfizethető benzinárat veszélyezteti.
„Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz! Már online is kitölthetik a www.nemzetipeticio.hu honlapon” – zárta nyilatkozatát a kormányszóvivő.
Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen
A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A nemzeti petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!