Hirtelen pénz érkezhetett a Tisza Párt kasszájába – a volt tiszás se érti, honnan

A Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője szerint a párton belül sokáig az volt a narratíva, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányhoz. Aztán rövid idő alatt mégis minden szükséges kampánytevékenységre jutott forrás. A volt tiszás politikus úgy fogalmazott, hogy ez számára is kérdéseket vetett fel, mert a korábbi belső kommunikáció alapján nem számított ilyen mértékű pénzügyi háttérre – írta meg a Magyar Nemzet.

Csercsa Balázs, a volt tiszás szerint hirtelen lett pénz a kampányra

Fotó: YouTube

Volt tiszás: Nem volt pénz, majd hirtelen lett

Csercsa Balázs a Kossuth Rádió műsorában arról beszélt, hogy a pártban gyakran azt hallották: kevés pénz áll rendelkezésre.

Ennek ellenére végül minden kampánytevékenységre jutott forrás, ami szerinte meglepő volt azok számára, akik a párton belül dolgoztak.

A volt tiszás politikus felidézte, hogy korábban Magyar Péter arról beszélt: egy kampány akár tíz–húsz milliárd forintba is kerülhet.

Kérdések a finanszírozás körül

Csercsa Balázs szerint az sem tűnik életszerűnek, hogy a kampány teljes egészében mikroadományokból valósult volna meg.

Mint mondta, voltak ugyan nagyobb egyszeri támogatások is, de szerinte pusztán kisebb adományokból nehéz lett volna finanszírozni a kampányt.

Úgy fogalmazott: a párton belül dolgozók számára sem volt teljesen világos, honnan érkeztek a források.

Felmerült a külföldi finanszírozás lehetősége

A volt tiszás politikus azt mondta: nincs konkrét tudomása arról, hogy külföldről érkezett volna pénz a párthoz.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen kérdések gyakran magasabb politikai szinteken dőlnek el, ezért az sem zárható ki, hogy külföldi szereplők is megjelenhettek a finanszírozásban.

Csercsa Balázs szerint ezért nem tartja teljesen életszerűtlennek azt a feltételezést sem, hogy akár ukrán források is megjelenhettek a párt körül.

