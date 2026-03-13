Hirtelen pénz érkezhetett a Tisza Párt kasszájába – a volt tiszás se érti, honnan

A Tisza Párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője szerint a párton belül sokáig az volt a narratíva, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányhoz. Aztán rövid idő alatt mégis minden szükséges kampánytevékenységre jutott forrás. A volt tiszás politikus úgy fogalmazott, hogy ez számára is kérdéseket vetett fel, mert a korábbi belső kommunikáció alapján nem számított ilyen mértékű pénzügyi háttérre – írta meg a Magyar Nemzet.
Volt tiszás: Nem volt pénz, majd hirtelen lett
Csercsa Balázs a Kossuth Rádió műsorában arról beszélt, hogy a pártban gyakran azt hallották: kevés pénz áll rendelkezésre.
Ennek ellenére végül minden kampánytevékenységre jutott forrás, ami szerinte meglepő volt azok számára, akik a párton belül dolgoztak.
A volt tiszás politikus felidézte, hogy korábban Magyar Péter arról beszélt: egy kampány akár tíz–húsz milliárd forintba is kerülhet.
Kérdések a finanszírozás körül
Csercsa Balázs szerint az sem tűnik életszerűnek, hogy a kampány teljes egészében mikroadományokból valósult volna meg.
Mint mondta, voltak ugyan nagyobb egyszeri támogatások is, de szerinte pusztán kisebb adományokból nehéz lett volna finanszírozni a kampányt.
Úgy fogalmazott: a párton belül dolgozók számára sem volt teljesen világos, honnan érkeztek a források.
Felmerült a külföldi finanszírozás lehetősége
A volt tiszás politikus azt mondta: nincs konkrét tudomása arról, hogy külföldről érkezett volna pénz a párthoz.
Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen kérdések gyakran magasabb politikai szinteken dőlnek el, ezért az sem zárható ki, hogy külföldi szereplők is megjelenhettek a finanszírozásban.
Csercsa Balázs szerint ezért nem tartja teljesen életszerűtlennek azt a feltételezést sem, hogy akár ukrán források is megjelenhettek a párt körül.