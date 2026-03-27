Zelenszkij arannyal és dollárral fizet bárkinek, aki hajlandó támogatni a háborúját

Orbán Viktor: Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk – idézte a miniszterelnököt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán pénteken.
Zelenszkij Bidenéknek juttatott pénzt az amerikai elnökválasztási kampányban
A miniszter azt követően osztotta meg a miniszterelnök mondatait, hogy Orbán Viktor újabb pikáns részletekről számolt be az ukrán aranykonvoj kapcsán:
Az ügyben zajló nyomozás során kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben. Vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát
– jelentette be Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint ugyanez zajlik most Magyarországon is; ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéket támogatják. Az aranykonvoj ügyében történő nyomozás során fény derült arra is, hogy
nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is. Az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra.