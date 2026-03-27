Orbán Viktor: Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk – idézte a miniszterelnököt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán pénteken.

Zelenszkij ukránbarát kormányt akar, ukrán ügynököket küld, az ukránbarát ellenzéket támogatja

Zelenszkij Bidenéknek juttatott pénzt az amerikai elnökválasztási kampányban

A miniszter azt követően osztotta meg a miniszterelnök mondatait, hogy Orbán Viktor újabb pikáns részletekről számolt be az ukrán aranykonvoj kapcsán:

Az ügyben zajló nyomozás során kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben. Vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát

– jelentette be Orbán Viktor.