Kitört a frász Nyugaton: két rettegett atomhatalom lép szövetségre

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Zelenszkij arannyal és dollárral fizet bárkinek, aki hajlandó támogatni a háborúját

Az ukrán aranykonvoj ügyben zajló nyomozás során kiderült, hogy az ukrán elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben. A miniszterelnök szerint ugyanez zajlik most Magyarországon is, Zelenszkij ukránbarát kormányt akar, ukrán ügynököket küld, az ukránbarát ellenzéket támogatja.
zelenszkijukrajnaellenzékaranyukrán aranykonvojdollár

Orbán Viktor: Zelenszkij elnöknek semmi sem drága, ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk – idézte a miniszterelnököt Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán pénteken.

Zelenszkij ukránbarát kormányt akar, ukrán ügynököket küld, az ukránbarát ellenzéket támogatja
Zelenszkij Bidenéknek juttatott pénzt az amerikai elnökválasztási kampányban

A miniszter azt követően osztotta meg a miniszterelnök mondatait, hogy Orbán Viktor újabb pikáns részletekről számolt be az ukrán aranykonvoj kapcsán:

Az ügyben zajló nyomozás során kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben. Vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát

– jelentette be Orbán Viktor.

miniszterelnök szerint ugyanez zajlik most Magyarországon is; ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéket támogatják. Az aranykonvoj ügyében történő nyomozás során fény derült arra is, hogy

nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is. Az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. 

 

