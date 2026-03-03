Orbán Balázs: Zelenszkij azt akarja, hogy legyünk hálásak Ukrajnának

Zelenszkij ukrán elnök tegnap arcátlan választ adott a felszólításainkra. Azt akarja, hogy legyünk hálásak Ukrajnának, miközben elzárta a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket – mondta Orbán Balázs a videójában.
A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:
Zelenszkij azt is bejelentette, hogy nem áll szándékában újranyitni a Barátság kőolajvezetéket. Annak ellenére sem, hogy az unióval kötött megállapodásai erre kötelezik Ukrajnát. Közben a Közel-Kelet felrobbant, tegnap kilőtt a földgáz és nyugati típusú olaj ára.
Ebben a helyzetben az, hogy Ukrajna, Brüsszel és a Tisza Párt az orosz energia kivezetésén dolgozik és az ukrán olajblokád ügyében is Brüsszel oldalára áll – ez támadás a magyar családok ellen! Nem akarunk magasabb benzinárakat és rezsit fizetni, nem akarjuk kivezetni az olcsó orosz energiát, és nem hagyjuk magunkat megzsarolni! Le fogjuk törni az ukrán blokádot, álljunk ki együtt Magyarország mellett!
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen
A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!