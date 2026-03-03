Zelenszkij szerint hálásnak kell lenni, hogy elzárta a vezetéket

Nincs akarat az ukránok részéről arra vonatkozóan, hogy újraindítsák a kőolajszállítást. Ezt Zelenszkij egy nyilatkozatában jelenti ki, azt is hozzátéve, nem hallott sem a magyar, sem a szlovák miniszterelnöktől egyszer sem, hogy „köszönöm” – hallható Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának keddi videó-bejegyzésében.

Zelenszkij elismerte, hogy politikai okookból nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Zelenszkij egyértelműen zsarol

Korábban megírtuk ezzel kapcsolatban, hogy az ukrán elnök úgy vélekedik a kőolajszállítással kapcsolatban, hogy

„Azt kérdeztem: mi az ára ennek? Ezt az európai vezetőknek is mondtam. Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket, és továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy mindent? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs”

– érvelt az elnök.