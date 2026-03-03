Hírlevél
Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Éles hangvételű bejegyzésben reagált Bohár Dániel az ukrán elnök kijelentésére. Zelenszkij ugyanis azt találta mondani, hogy Magyarországnak hálásnak kellene lennie Ukrajnának – mindezt az olajszállítások leállítása közepette.
Volodimir ZelenszkijVálasztás 2026olajszállításbohár dánielMagyar Péter

Az energiapolitikai feszültségek közepette Volodimir Zelenszkij kijelentette: Magyarországnak és Szlovákiának hálásnak kéne lennie. Erre reagálva Bohár Dániel közösségi oldalán élesen bírálta a kialakult helyzetet.

Zelenszkij
Bohár Dániel éles hangvételű bejegyzésben reagált Zelenszkij kijelentésére (Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

„NONSZENSZ!” – kemény reakció a kijelentésre

Bohár Dániel bejegyzésében nem finomkodott. 

NONSZENSZ! Zelenszkij tudja fokozni! Szerinte hálásnak kell lennünk neki!” 

– fogalmazott, majd sorra vette azokat az érveket, amelyek szerinte épp az ellenkezőjét bizonyítják. A riporter felteszi a kérdést:

 Miért kellene hálásnak lennie Magyarországnak, ha az olajszállítás nem indul újra, és még azt sem engedik, hogy magyar és szlovák szakemberek ellenőrizzék a vezeték állapotát? 

Összefogott a Tisza Párt és az ukrán vezérkar

Álláspontja szerint a helyzet inkább politikai nyomásgyakorlásra emlékeztet, mintsem együttműködésre. Bohár úgy látja, a történet mögött politikai szövetségek húzódnak meg, amelyek célja a belpolitikai feszültségkeltés. Szerinte „itt egyetlen hálás ember van Zelenszkijnek”, a tiszás Magyar Péter. A kérdés továbbra is adott: valóban háláról kellene beszélni egy ilyen helyzetben?

