Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort – videó

Zelenszkij egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte nem kellene újraindítani az orosz kőolaj szállítását, és ezt az álláspontját európai vezetőknek, valamint az Európai Unió vezetésének is jelezte.
Az ukrán elnök szerint a leállítás mögött elvi döntés áll, és nem lát okot arra, hogy Ukrajna segítsen egy olyan ország vezetőjének, amely – állítása szerint – politikai előnyt kovácsolhatna az energiaszállításokból.
Zelenszkij elismerte: Ukrajna a magyar belpolitikai folyamatokba is bele kíván szólni
Ezzel lényegében elismerte, hogy Ukrajna a magyar belpolitikai folyamatokba is bele kíván szólni, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy az energiaszállítások leállításával nyomást próbál gyakorolni Magyarországra.
„Ami pedig azt illeti, mikor áll helyre: őszintén szólva, én személy szerint nem állítanám helyre. Ez az én álláspontom. Elmondtam az európai vezetőknek, és azoknak is, akik ezzel kapcsolatban hívtak, valamint az Európai Unió vezetésének is, mert ez orosz olaj. Vannak elvek, amelyeknek nincs ára. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kellene adnunk Orbánnak, mert szegény, enélkül nem tud választást nyerni? Ez az én álláspontom.”
Volodimir Zelenszkij az ukrán Miniszteri Kabinet tagjaival folytatott megbeszélést követően tett nyilatkozatában ezzel gyakorlatilag saját korábbi állításainak mondott ellent. Korábban ugyanis azt hangoztatta, hogy az olajszállítás leállását technikai okok indokolják, most azonban világossá tette, hogy politikai döntésről van szó.
Az ukrán elnök azt is kijelentette:
„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”
Az ukrán elnök ezzel egyértelműen Orbán Viktorra utalt. Zelenszkij ezzel gyakorlatilag nyíltan és életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt. Gyakorlatilag azt fejtette ki, hogyha a miniszterelnök nem engedelmeskedik Ukrajnának, akkor az ukrán katonák fogják felkeresni.
Zelenszkij szavai szerint a 90 milliárd eurós kérdést az EU-tagországok vezetőinek következő találkozóján kell megoldani, amelyet március 19-20-ára terveznek.
Julija Szvirodenko miniszterelnök arra a kérdésre, fennállnak-e kockázatok amiatt, hogy az iráni konfliktus miatt az EU pénzügyi támogatása Ukrajna számára gyengülhet az európai kiadások növekedése miatt, azt válaszolta: „ami az Ukraine Facilityt vagy más európai programokat illeti, nem kaptunk jeleket európai partnereinktől erre vonatkozóan. A mi házi feladatunk az, hogy elfogadjuk azokat a jogszabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megkapjuk a finanszírozást.
Brüsszel és Magyar Péter szövetségese
Szentkirályi Alexandra szerint „Brüsszel és Magyar Péter szövetségese megadná Orbán Viktor címét az ukrán hadseregnek, hogy így bírják rá a 90 milliárd eurós hadikölcsön engedélyezésére”. Kiemelte, hogy miközben az Európai Unió tartja őket életben, egy uniós tagállam miniszterelnökének életét fenyegetik.
Az elmúlt órákban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette a magyar miniszterelnököt, gyakorlatilag halálosan. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy majd a katonái felkeresik a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem járulunk hozzá ahhoz, hogy Ukrajna elvigye az európai, és benne a magyar emberek pénzét Ukrajnába. Ez minden határon túlmegy – fogalmazott Szijjártó Péter.
Teljesen új helyzet Európában
A külgazdasági és külügyminiszter Sopronban tartott sajtótájékoztatóján elmondta:
Ez egy teljesen új helyzet, ami kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagország miniszterelnökét.
Mint mondta: Magyarországot fenyegetni nem lehet, a magyar miniszterelnököt fenyegetni nem lehet, minket, magyarokat zsarolni nem lehet. „Akármivel fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogjuk engedni azt, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, s akárhogy, akármilyen alpári, útszéli stílusban fenyegetőzik Zelenszkij elnök, mi nem fogunk fizetni az ő háborújukért, és nem vagyunk hajlandók kétszer-háromszor-négyszer annyit fizetni az energiáért, csak őmiattuk” – emelte ki.
Szijjártó Péter elmondta, érdemes tudni, hogy Zelenszkij elnök, aki a magyar miniszterelnököt megöléssel fenyegeti, a Tisza Párt szövetségese. Mint mondta, a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, az Európai Néppárthoz való tartozás feltétele az Ukrajna-pártiság, az Európai Néppárt a legháborúpártibb pártcsalád az Európai Parlamentben. Von der Leyen és Manfred Weber a két legnagyobb csodálója Európában Zelenszkijnek.
A külügyminiszter hozzátette,
Ahogyan Zelenszkij elnök ma gyakorlatilag megöléssel fenyegette a magyar miniszterelnököt, kiállítja a bizonyítványt Ukrajnáról, kiállítja a bizonyítványt azokról, akik ezt az országot akarják behozni az Európai Unióba, és kiállítja a bizonyítványt a Tisza Pártról is, amely Ukrajna szövetségese itt, Magyarországon.
Szijjártó Péter hozzátette, „akárhogy fenyegetőzik Zelenszkij, mi a választást meg fogjuk nyerni, akárhogy is avatkozik be, szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, ők nem csatlakoznak az Európai Unióhoz, nem viszik el a pénzünket, mi pedig nem fogunk részt venni a háborújukban. A kiszabadított hadifoglyokat pedig hagyják békén. Röviden ezt az üzenetet tudnám barátilag.”