Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort – videó

Zelenszkij egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte nem kellene újraindítani az orosz kőolaj szállítását, és ezt az álláspontját európai vezetőknek, valamint az Európai Unió vezetésének is jelezte.

Fotó: Olivier Matthys

Az ukrán elnök szerint a leállítás mögött elvi döntés áll, és nem lát okot arra, hogy Ukrajna segítsen egy olyan ország vezetőjének, amely – állítása szerint – politikai előnyt kovácsolhatna az energiaszállításokból.

Zelenszkij elismerte: Ukrajna a magyar belpolitikai folyamatokba is bele kíván szólni

Ezzel lényegében elismerte, hogy Ukrajna a magyar belpolitikai folyamatokba is bele kíván szólni, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy az energiaszállítások leállításával nyomást próbál gyakorolni Magyarországra.

„Ami pedig azt illeti, mikor áll helyre: őszintén szólva, én személy szerint nem állítanám helyre. Ez az én álláspontom. Elmondtam az európai vezetőknek, és azoknak is, akik ezzel kapcsolatban hívtak, valamint az Európai Unió vezetésének is, mert ez orosz olaj. Vannak elvek, amelyeknek nincs ára. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kellene adnunk Orbánnak, mert szegény, enélkül nem tud választást nyerni? Ez az én álláspontom.”

Volodimir Zelenszkij az ukrán Miniszteri Kabinet tagjaival folytatott megbeszélést követően tett nyilatkozatában ezzel gyakorlatilag saját korábbi állításainak mondott ellent. Korábban ugyanis azt hangoztatta, hogy az olajszállítás leállását technikai okok indokolják, most azonban világossá tette, hogy politikai döntésről van szó.

Az ukrán elnök azt is kijelentette:

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

Az ukrán elnök ezzel egyértelműen Orbán Viktorra utalt. Zelenszkij ezzel gyakorlatilag nyíltan és életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt. Gyakorlatilag azt fejtette ki, hogyha a miniszterelnök nem engedelmeskedik Ukrajnának, akkor az ukrán katonák fogják felkeresni.