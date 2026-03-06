Ünnepelnek a baloldali kommentszekciókban Zelenszkij halálos fenyegetése után

A HírTv híradós anyaga szerint a Tisza Párt hívei támogatóan fogadták Zelenszkij halálos fenyegetését, ami nem meglepő, hiszen Magyar Péterékről már többször kiderült hogy Ukrajna lelkes támogatói.

A HírTv híradója arról számolt be, hogy döbbenetes hullámokat vetett Volodimir Zelenszkij legutóbbi kijelentése, amelyben az ukrán elnök burkolt halálos fenyegetéssel illette Orbán Viktort az uniós hitel blokkolása miatt. A Tisza Párt szimpatizánsai körében váratlanul lelkes fogadtatásra találtak Zelenszkij agresszív szavai. Van, aki már a magyar kormányfő pontos címét is megadná az ukrán fegyveres erőknek

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A baloldali lapok olvasói között többen egyetértenek Zelenszkij fenyegetőzésével

A híradós beszámoló szerint a tiszások között sokan örömmel fogadták Zelenszkij Orbán Viktort megfenyegető szavait.

Jöjjenek az ukrán katonák! – ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel fogadták egyes Tisza hívek az ukrán elnök halálos fenyegetését. A baloldali lapok olvasói között többen egyetértenek Zelenszkijjel, aki Orbán Viktor megölését lengette be és az ukrán hadsereget sürgették.

A 24.hu egyik olvasója egyenes helyesnek és hiánypótlónak tartotta az ukrán elnök fenyegetését.

A hvg bejegyzése alatt pedig azt sürgették, hogy az ukrán hadsereg minél hamarabb keresse fel a miniszterelnököt, sőt olyanok is akadtak, akik még útba is igazítanák őket.

A 444 olvasóinak is tetszettek az ukrán elnök szavai, egyesek szerint Zelenszkij jól teszi, hogy fenyegeti Orbán Viktort, mások szerint pedig egyenesen szórakoztató a halálos fenyegetés.