Ünnepelnek a baloldali kommentszekciókban Zelenszkij halálos fenyegetése után

A HírTv híradós anyaga szerint a Tisza Párt hívei támogatóan fogadták Zelenszkij halálos fenyegetését, ami nem meglepő, hiszen Magyar Péterékről már többször kiderült hogy Ukrajna lelkes támogatói.
A baloldali lapok olvasói között többen egyetértenek Zelenszkij fenyegetőzésével
A híradós beszámoló szerint a tiszások között sokan örömmel fogadták Zelenszkij Orbán Viktort megfenyegető szavait.
Jöjjenek az ukrán katonák! – ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel fogadták egyes Tisza hívek az ukrán elnök halálos fenyegetését. A baloldali lapok olvasói között többen egyetértenek Zelenszkijjel, aki Orbán Viktor megölését lengette be és az ukrán hadsereget sürgették.
A 24.hu egyik olvasója egyenes helyesnek és hiánypótlónak tartotta az ukrán elnök fenyegetését.
A hvg bejegyzése alatt pedig azt sürgették, hogy az ukrán hadsereg minél hamarabb keresse fel a miniszterelnököt, sőt olyanok is akadtak, akik még útba is igazítanák őket.
A 444 olvasóinak is tetszettek az ukrán elnök szavai, egyesek szerint Zelenszkij jól teszi, hogy fenyegeti Orbán Viktort, mások szerint pedig egyenesen szórakoztató a halálos fenyegetés.