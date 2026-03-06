Ünnepelnek a baloldali kommentelők Zelenszkij halálos fenyegetése után

Hírlevél
Tegnap, 13:13
Olvasási idő: 3 perc
Volodimir Zelenszkij kijelentése, amelyben burkolt halálos fenyegetéssel illette Orbán Viktort, komoly visszhangot váltott ki. Miközben a miniszterelnök szerint a zsarolás nem személye, hanem Magyarország ellen irányul, több baloldali portál kommentelői között támogató reakciók jelentek meg.
Orbán ViktorHír TVTisza PártVolodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij kijelentése, amelyben burkolt halálos fenyegetéssel illette Orbán Viktort, komoly visszhangot váltott ki a magyar közéletben. A miniszterelnök szerint a zsarolás nem személye ellen irányul, hanem egész Magyarországot célozza, több baloldali portál kommentfelületein azonban támogató reakciók jelentek meg – írta meg a Hír TV.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Orbán Viktort fenyegette
Volodimir Zelenszkij  Fotó: Olivier Matthys

A 24.hu egyik olvasója kifejezetten helyesnek és hiánypótlónak nevezte az ukrán elnök kijelentését. A hozzászólás szerint Zelenszkij megszólalása indokolt volt az Orbán Viktor fenyegetése körül kialakult politikai vitában. A hvg egyik bejegyzése alatt több kommentelő is arról írt, hogy az ukrán hadseregnek mielőbb fel kellene keresnie a magyar miniszterelnököt. Akadt olyan hozzászóló is, aki azt állította, hogy akár útba is igazítaná a katonákat.

Szórakoztatónak nevezték a fenyegetést

A 444 egyik posztja alatt szintén sok reakció érkezett az ukrán elnök kijelentésére. Egyes kommentelők szerint Zelenszkij jól teszi, hogy nyomást gyakorol Orbán Viktorra, mások pedig azt írták: 

kifejezetten szórakoztatónak tartják az ukrán elnök kijelentését.

A hozzászólások egy része nyíltan támogatta az ukrán elnök fellépését, miközben a vita gyorsan politikai állásfoglalásokba torkollott.

