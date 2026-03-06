Ünnepelnek a baloldali kommentelők Zelenszkij halálos fenyegetése után

Volodimir Zelenszkij kijelentése, amelyben burkolt halálos fenyegetéssel illette Orbán Viktort, komoly visszhangot váltott ki a magyar közéletben. A miniszterelnök szerint a zsarolás nem személye ellen irányul, hanem egész Magyarországot célozza, több baloldali portál kommentfelületein azonban támogató reakciók jelentek meg – írta meg a Hír TV.

Volodimir Zelenszkij Fotó: Olivier Matthys

A 24.hu egyik olvasója kifejezetten helyesnek és hiánypótlónak nevezte az ukrán elnök kijelentését. A hozzászólás szerint Zelenszkij megszólalása indokolt volt az Orbán Viktor fenyegetése körül kialakult politikai vitában. A hvg egyik bejegyzése alatt több kommentelő is arról írt, hogy az ukrán hadseregnek mielőbb fel kellene keresnie a magyar miniszterelnököt. Akadt olyan hozzászóló is, aki azt állította, hogy akár útba is igazítaná a katonákat.

Szórakoztatónak nevezték a fenyegetést

A 444 egyik posztja alatt szintén sok reakció érkezett az ukrán elnök kijelentésére. Egyes kommentelők szerint Zelenszkij jól teszi, hogy nyomást gyakorol Orbán Viktorra, mások pedig azt írták:

kifejezetten szórakoztatónak tartják az ukrán elnök kijelentését.

A hozzászólások egy része nyíltan támogatta az ukrán elnök fellépését, miközben a vita gyorsan politikai állásfoglalásokba torkollott.