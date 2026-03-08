Kocsis Máté: Zelenszkij bebizonyította, hogy Ukrajnának semmi keresnivalója az EU-ban

Ha valaki még kételkedett volna benne, hogy Volodimir Zelenszkij nem éppen az a kifinomult diplomata, akit az EU asztalához ültetnénk, akkor most itt a bizonyíték: az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, mondván, ha blokkolja a 90 milliárd eurós hitelt, akkor „megadják a címét az ukrán katonáknak”, hogy „a saját nyelvükön beszéljenek vele”. Magyarul: küldik a kommandót, hogy likvidálják. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a debreceni háborúellenes gyűlésen nyilatkozott erről a Magyar Nemzetnek, és jogosan kérdezte: biztos az Európai Unióba való egy olyan államfő, amely a szomszédos országok miniszterelnökeit halálosan megfenyegeti?

Kocsis Máté szerint Zelenszkij leírta magát a mostani lépéseivel (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Zelenszkij időzítése sem véletlen

Kocsis Máté beszélt arról is, hogy az ukrán elnök nem véletlenül időzítette a Barátság kőolajvezeték elzárását a választási kampányra. Célja, hogy Magyar Pétert hatalomba segítse, mert politikai szövetségesnek tekinti – egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarország élére, aki mindenben engedelmeskedik Kijevnek. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője kiemelte, mennyire aggasztó lenne, ha egy ilyen ukránbérenc kerülne hatalomra.