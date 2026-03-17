Kéri László azt szeretné, ha Zelenszkij lenne Magyarország miniszterelnöke

Az Ellenpont arról ír, hogy Zelenszkij esetleges magyar miniszterelnöki posztja úgy merült fel Magyar Péter házi médiájában, hogy a Kontrollban elhangzott egyik furcsa tartalmú beszélgetésben szóba került Orbán Viktor Békemeneten elmondott beszéde.

Döbbenetes kijelentést tett a Tisza Párthoz köthető egyik legismertebb elemző, Magyar Péter tanácsadója, Kéri László egy podcast beszélgetésben. Az első tiszásként emlegetett politikai elemző a Kontroll.hu műsorában arról beszélt, hogy ha választhatna Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij között, akkor ő inkább az ukrán elnököt választaná. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Kéri Lászlót nem zavarják Zelenszkij halálos fenyegetései

A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott:

A választás tétje az, hogy ki alakítson kormányt Magyarországon én vagy Volodimir Zelenszkij”.

Erre reagálva Kéri László a műsorban a következőket mondta:



És nem lehet, hogy az volt a pozitív üzenet, hogy Zelenszkij vagy én? Hmm. Tudod, mit? Akkor már inkább a Zelenszkij.”

Az ellenpont írása arra emlékeztet, hogy Kéri László extrémen ukrán párti megjegyzése különösen ízléstelen annak fényében, hogy az elmúlt hetekben több ukrán politikus és médiaszereplő is halálosan megfenyegette Orbán Viktort súlyos nemzetközi botrányt okozva ezzel.

Mint ismeretes a Kéri László által dicsőített Volodimir Zelenszkij a március eleji ukrán kormányülésen a magyar kormányfő megöléséről beszélt. Az ukrán elnök minden határt túllépve úgy fogalmazott, hogy ha Orbán Viktor nem változtat a politikáján, akkor megadja az ukrán katonáknak a magyar kormányfő címét.