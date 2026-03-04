Szentkirályi Alexandra: Visszaköszönnek a '90-es évek, Zelenszkij védelmi pénzt követel Magyarországtól

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy Magyarországon, a rendszerváltás utáni időkben nálunk is garázdálkodó ukrán maffia egyik bevett módszere volt az úgynevezett védelmi pénz.

Szentkirályi Alexandra szerint Zelenszkij védelmi pénzt követel Magyarországtól (Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij)

A frakcióvezető szerint kísérteties a hasonlóság az akkori és a mai idők eseményei közt.

Zelenszkij elnök szerint a magyaroknak hálásnak kellene lenniük, hogy eddig nem zárták el a Barátság vezetéket… és mivel nem éreznek minket annak, ezért most mindenféle műszaki ok nélkül zárva is tartják… hacsak nem fizetünk ezért is.”

Az ukrán elnök a háború négy éve alatt folyamatosan követelőzik, feltételeket szab és zsarolja az európai országokat, a védelemért cserébe.

Druzsbáért dézsma”

– mondja Zelenszkij Szentkirályi szerint, azonban ez nem így működik. Ugyanis a Barátság kőolajvezeték működtetése nem opció, hanem nemzetközi szerződésekből, társulási megállapodásból és az Energia Charta Egyezményből fakadó kötelezettség.

A 90-es évek Magyarországán az ukrán maffia zsarolásának az első Fidesz-kormány vetett véget. Ehhez akkor határozott és bátor döntések kellettek, és minden magyar ember nyertese volt ezeknek. Most sem lesz másképp, mert minket zsarolni most sem lehet”

– szögezi le Szentkirályi.