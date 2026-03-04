Szentkirályi Alexandra: Visszaköszönnek a '90-es évek, Zelenszkij védelmi pénzt követel Magyarországtól

Hírlevél
27 perce
Olvasási idő: 4 perc
A kilencvenes években éttermek, szálláshelyek, szórakozóhelyek, kocsmák, boltok országszerte szembesültek az addig ismeretlen védelmi pénz „intézményével”. Ha nem fizetnek rendszeres védelmi pénzt, akkor a tulajdonosnak, a családjának vagy a helynek valami baja eshet – idézte fel a közelmúlt mindennapjait Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Volodimir ZeleszkijSzentkirályi AlexandraBarátság kőolajvezetékmaffiaháborúUkrajna

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, hogy Magyarországon, a rendszerváltás utáni időkben nálunk is garázdálkodó ukrán maffia egyik bevett módszere volt az úgynevezett védelmi pénz.

Szentkirályi Alexandra szerint Zelenszkij védelmi pénzt követel Magyarországtól
Szentkirályi Alexandra szerint Zelenszkij védelmi pénzt követel Magyarországtól (Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij)

A frakcióvezető szerint kísérteties a hasonlóság az akkori és a mai idők eseményei közt. 

Zelenszkij elnök szerint a magyaroknak hálásnak kellene lenniük, hogy eddig nem zárták el a Barátság vezetéket… és mivel nem éreznek minket annak, ezért most mindenféle műszaki ok nélkül zárva is tartják… hacsak nem fizetünk ezért is.”

Az ukrán elnök a háború négy éve alatt folyamatosan követelőzik, feltételeket szab és zsarolja az európai országokat, a védelemért cserébe. 

Druzsbáért dézsma”

– mondja Zelenszkij Szentkirályi szerint, azonban ez nem így működik. Ugyanis a Barátság kőolajvezeték működtetése nem opció, hanem nemzetközi szerződésekből, társulási megállapodásból és az Energia Charta Egyezményből fakadó kötelezettség.

A 90-es évek Magyarországán az ukrán maffia zsarolásának az első Fidesz-kormány vetett véget. Ehhez akkor határozott és bátor döntések kellettek, és minden magyar ember nyertese volt ezeknek. Most sem lesz másképp, mert minket zsarolni most sem lehet”

– szögezi le Szentkirályi.

 

