Zelenszkij és Magyar Péter összefogott Ukrajna EU-tagsága érdekében

Ha Ukrajna elveszíti a háborút, Zelenszkijnek az az egyetlen menekülőút, ha Ukrajna EU-tag lesz. Ezért van az, hogy Zelenszkij a Tisza Pártba fektet, ezért van az, hogy küldi a kémeket, fegyvert, pénzt, mindent, ami kell, csak végre a Fidesz veszítsen – mondta el Lázár János Facebook-videóbejegyzésében.
Magyarországnak létkérdés az olcsó orosz olaj. Az ukrán zsarol bennünket, elzárja az olajat, hogy mi támogassuk az ő EU-tagságát, mert Zelenszkijnek, ha elveszíti a háborút, az az egyetlen menekülőpálya, hogy Ukrajna EU-s tag lesz – mondta el Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken Facebook-videóbejegyzésében.
Zelenszkij ezért fogott össze Magyar Péterrel
A miniszter hozzátette, annak, hogy Ukrajna EU-tag lenne, a magyarok fizetnék meg az árát. Lázár felhívta arra a figyelmet, hogy ezért nyomnak bennünket, ezért szorítanak, ezért van az, hogy
Zelenszkij és Magyar Péter összefog, ezért van az, hogy Zelenszkij a Tisza Pártba fektet, ezért van az, hogy küldi a kémeket, fegyvert, pénzt, mindent, ami kell, csak végre a Fidesz veszítsen.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!