2026. március 05. 20:23
Olvasási idő: 3 perc
„Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt vezetője színjátékot folytat. Orbán Balázs hangsúlyozta: a kormány nem ijed meg a fenyegetésektől, és nem engedi, hogy külső nyomás határozza meg Magyarország politikáját.
Magyar PéterVálasztás 2026Orbán Viktor

„Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni” –írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs

Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort fenyegette Fotó: AFP
Fotó: AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt vezetője színjátékot folytat, miközben pártja korábban egyértelművé tette, hogy támogatni fog minden Ukrajnát segítő uniós kezdeményezést.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyar Péternek fel kell hagynia a színjátékkal, mert a Tisza Párt álláspontja már korábban is világos volt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Anita korábban arról beszélt: a Tisza nem kíván „bot lenni a küllők között”, vagyis nem akadályozná az Ukrajnának szánt támogatásokat.

 

A Tisza Párt kedvezne Zelenszkijnek: minden, Ukrajnát segítő döntést megszavazna

A politikai igazgató szerint mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt minden, Ukrajnát segítő döntést megszavazna. Úgy látja, ez egybevág az ukrán vezetés érdekeivel is.

Orbán Balázs hangsúlyozta: 

a kormányt nem lehet megfélemlíteni az Ukrajnából érkező fenyegetésekkel. 

Mint mondta, a magyar kormány nem fog meghátrálni, és nem engedi, hogy külső nyomás határozza meg a magyar politikát.

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg, és nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

