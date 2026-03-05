„Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni” –írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs.

Fotó: AFP

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt vezetője színjátékot folytat, miközben pártja korábban egyértelművé tette, hogy támogatni fog minden Ukrajnát segítő uniós kezdeményezést.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyar Péternek fel kell hagynia a színjátékkal, mert a Tisza Párt álláspontja már korábban is világos volt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Anita korábban arról beszélt: a Tisza nem kíván „bot lenni a küllők között”, vagyis nem akadályozná az Ukrajnának szánt támogatásokat.

A Tisza Párt kedvezne Zelenszkijnek: minden, Ukrajnát segítő döntést megszavazna

A politikai igazgató szerint mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt minden, Ukrajnát segítő döntést megszavazna. Úgy látja, ez egybevág az ukrán vezetés érdekeivel is.

Orbán Balázs hangsúlyozta:

a kormányt nem lehet megfélemlíteni az Ukrajnából érkező fenyegetésekkel.

Mint mondta, a magyar kormány nem fog meghátrálni, és nem engedi, hogy külső nyomás határozza meg a magyar politikát.

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg, és nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.