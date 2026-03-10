Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, most kitüntetik

„Vajon ki kapja az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Kocsis Máté, reagálva arra a bejelentésre, hogy az elismerést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapja meg.

Fotó: AFP

A Fidesz frakcióvezetője szerint az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola döntése azt jelzi, hogy Brüsszel továbbra is egyértelműen Kijev mellett áll a jelenlegi politikai konfliktusok közepette.

Kocsis Máté szerint nem meglepő, hogy éppen az ukrán elnök részesül a kitüntetésben.

A politikus felidézte, hogy Zelenszkij korábban életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

A frakcióvezető arra is utalt, hogy az ukrán vezetés elzárta a Magyarország szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték egyik szakaszát, ami szerinte komoly energiabiztonsági problémákat okozott. Kocsis Máté álláspontja szerint az ukrán elnök emellett beavatkozott a magyar választási kampányba is. A politikus ennek kapcsán bírálta az európai intézmények döntését.

Bejegyzését ironikus megjegyzéssel zárta: „Persze, hogy ő kapja. Zelenszkij kapja. Gratulálok, elnök úr.”