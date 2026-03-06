Az emberiség hősének nevezte Zelenszkijt a komcsi Népszava újságírója

Lelkes rajongásáról és egyben rajztehetségéről adott számot Batka Zoltán. A Népszava újságírója közösségi oldalán tett közzé egy saját készítésű rajzot Zelenszkij ukrán kormányfőről, a képhez hozzáfűzve pedig az emberiség hősének titulálta – olvasható a Vadhajtások oldalán. Mindezt annak fényében, hogy csütörtökön Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Hatalmas lelkesedéssel élteti Zelenszkijt a Népszava munkatársa, Batka Zoltán. (Forrás: Képernyőkép)

Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!

– magasztalta a halálos fenyegetésekkel dobálózó unkán elnököt Batka Zoltán.