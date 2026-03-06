Az emberiség hősének nevezte Zelenszkijt a komcsi Népszava újságírója

Példátlan elszántsággal és odaadással magasztalta az ukrán elnököt a balos újságíró. Batka Zoltán az emberiség hősének nevezte Volodimir Zelenszkijt.
Lelkes rajongásáról és egyben rajztehetségéről adott számot Batka Zoltán. A Népszava újságírója közösségi oldalán tett közzé egy saját készítésű rajzot Zelenszkij ukrán kormányfőről, a képhez hozzáfűzve pedig az emberiség hősének titulálta – olvasható a Vadhajtások oldalán. Mindezt annak fényében, hogy csütörtökön Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Hatalmas lelkesedéssel élteti Zelenszkijt Batka Zoltán
Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!
– magasztalta a halálos fenyegetésekkel dobálózó unkán elnököt Batka Zoltán.
