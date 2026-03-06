Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Volodimir Zelenszkij

Az emberiség hősének nevezte Zelenszkijt a komcsi Népszava újságírója

Tegnap, 9:09
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Példátlan elszántsággal és odaadással magasztalta az ukrán elnököt a balos újságíró. Batka Zoltán az emberiség hősének nevezte Volodimir Zelenszkijt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijNépszava OnlineUkrajna

Lelkes rajongásáról és egyben rajztehetségéről adott számot Batka Zoltán. A Népszava újságírója közösségi oldalán tett közzé egy saját készítésű rajzot Zelenszkij ukrán kormányfőről, a képhez hozzáfűzve pedig az emberiség hősének titulálta – olvasható a Vadhajtások oldalán. Mindezt annak fényében, hogy csütörtökön Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Hatalmas lelkesedéssel élteti Zelenszkijt a Népszava munkatársa, Batka Zoltán. (Forrás: Képernyőkép)
Hatalmas lelkesedéssel élteti Zelenszkijt a Népszava munkatársa, Batka Zoltán. (Forrás: Képernyőkép)

Hatalmas lelkesedéssel élteti Zelenszkijt Batka Zoltán

Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!

– magasztalta a halálos fenyegetésekkel dobálózó unkán elnököt Batka Zoltán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!