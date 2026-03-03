Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről a legtekintélyesebb olasz napilapnak, a Corriere della Serának adott interjújában, amelyben a két ország viszonyáról, a Barátság kőolajvezetékről, az energiapolitikáról és a béketárgyalásokról is részletesen nyilatkozott – írta az Index kedden.
A lap rámutat, az ukrán elnök az olasz lapnak adott interjújában beszélt
- a Robert Ficóhoz és Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról,
- a magyar választások kimeneteléről és az abból kialakuló helyzetről,
- a Barátság kőolajvezetékről és
- a Donbász sorsáról.
Zelenszkij Ficóval beszél, Orbánnal nem
Az ukrán vezető elmondta, nem beszél Orbánnal, mert a magyar miniszterelnök ezt nem akarja. Szlovákia vezetőjével,
Robert Ficóval azonban tartja a kapcsolatot, és rajta keresztül próbálja közvetíteni az ukrán álláspontot a régió felé.
Zelenszkij szerint Ukrajna és Magyarország viszonya akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.
Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal
– fogalmazott az elnök
A Barátság kőolajvezetéken jelenleg politikai okok miatt nem jön kőolaj Magyarországra,
ez a politikai ok pedig az, hogy Zelenszkij egy Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely döntésből fakadóan nem engedi az olajszállítás újraindulását a Barátság vezetéken úgy, hogy ezt a Tisza Párttal is leegyeztették. Ez egy merénylet Magyarországgal szemben – közölte korábban a külügyminiszter a magyar álláspontot, ezzel kapcsolatban az ukrán elnök az olasz lapnak úgy nyilatkozott:
a vezeték helyreállításához először tűzszünetre van szükség, és ezt Putyinnak kell egyértelműen tudtára adni.
A vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak”
– zárta a témát Zelenszkij.
Zelenszkij az interjúban a béketárgyalásokról is határozott hangon nyilatkozott. Egyértelművé tette: soha nem adja fel a Donbászt és az ott élő 200 ezer ukránt.
Miért tenném ezt? Mert Putyin ezt szabja feltételül a békéhez? És utána azonnal újabb követeléseket támaszt? Nem, ezt nem tűröm”
– fogalmazott az elnök, aki szerint a Donbász elvesztése megnyitná az utat az orosz erők előtt az ország belseje felé.