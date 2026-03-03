Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről a legtekintélyesebb olasz napilapnak, a Corriere della Serának adott interjújában, amelyben a két ország viszonyáról, a Barátság kőolajvezetékről, az energiapolitikáról és a béketárgyalásokról is részletesen nyilatkozott – írta az Index kedden.

Fotó: AFP

A lap rámutat, az ukrán elnök az olasz lapnak adott interjújában beszélt

a Robert Ficóhoz és Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról,

a magyar választások kimeneteléről és az abból kialakuló helyzetről,

a Barátság kőolajvezetékről és

a Donbász sorsáról.

Zelenszkij Ficóval beszél, Orbánnal nem

Az ukrán vezető elmondta, nem beszél Orbánnal, mert a magyar miniszterelnök ezt nem akarja. Szlovákia vezetőjével,

Robert Ficóval azonban tartja a kapcsolatot, és rajta keresztül próbálja közvetíteni az ukrán álláspontot a régió felé.

Zelenszkij szerint Ukrajna és Magyarország viszonya akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.

Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal

– fogalmazott az elnök

A Barátság kőolajvezetéken jelenleg politikai okok miatt nem jön kőolaj Magyarországra,

ez a politikai ok pedig az, hogy Zelenszkij egy Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely döntésből fakadóan nem engedi az olajszállítás újraindulását a Barátság vezetéken úgy, hogy ezt a Tisza Párttal is leegyeztették. Ez egy merénylet Magyarországgal szemben – közölte korábban a külügyminiszter a magyar álláspontot, ezzel kapcsolatban az ukrán elnök az olasz lapnak úgy nyilatkozott:

a vezeték helyreállításához először tűzszünetre van szükség, és ezt Putyinnak kell egyértelműen tudtára adni.

A vezeték elpusztult, a helyreállításhoz tűzszünet kell – ezt világosan meg kell mondani Putyinnak”

– zárta a témát Zelenszkij.

Zelenszkij az interjúban a béketárgyalásokról is határozott hangon nyilatkozott. Egyértelművé tette: soha nem adja fel a Donbászt és az ott élő 200 ezer ukránt.

Miért tenném ezt? Mert Putyin ezt szabja feltételül a békéhez? És utána azonnal újabb követeléseket támaszt? Nem, ezt nem tűröm”

– fogalmazott az elnök, aki szerint a Donbász elvesztése megnyitná az utat az orosz erők előtt az ország belseje felé.