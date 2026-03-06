Zelenszkij: Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kéne adni Orbánnak? – megszólalt Orbán Balázs

„Én személy szerint nem állítanám helyre” – hangzott el az ukrán kormányfő állásfoglalása a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Volodimir Zelenszkij ezúttal semmilyen technikai akadályra nem hivatkozott, hanem világosan kimondta, hogy az újraindításnak politikai okai vannak, a vezetékre nyomásgyakorlási eszközként tekintenek.

Volodimir Zelenszkij (Forrás: Getty Images)

Zelenszkij szerint Orbán Viktor olaj nélkül nem tud választást nyerni

Ez orosz olaj. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kéne adni Orbánnak, mert szegény enélkül nem tud választást nyerni?”

– ismertette álláspontját az ukrán kormányfő.

Etikai aggályait is kifejtette az üggyel kapcsolatban:

vannak elvek, amelyeknek nincs ára.

Zelenszkij, bár kezdetben zavartan próbálta hitelteleníteni a műholdképeket azzal a nevetséges érvvel, hogy „Orbán nem láthat a föld alá” – végül maga is kénytelen volt beismerni a politikai okokat. Cinikus nyilatkozatában elismerte: esze ágában sincs újraindítani a szállítást, mert nem akarják, hogy az oroszok ebből bevételhez jussanak. Sőt, az ukrán államfő még odáig is elment, hogy felháborító módon hálát követelt a magyar miniszterelnöktől, amiért eddig egyáltalán kapott olajat az ország. Mindezek után pedig halálos fenyegetést küldött neki.

Orbán Balázs is megszólalt az ügyben

A miniszterelnök politikai igazgatója elfogadhatatlannak nevezte Zelenszkij lépéseit, kiemelte, mindezzel Magyar Péter választási győzelmét igyekszik elősegíteni.

Az ukrán elnöknek üzenjük: a fenyegetéstől nem ijedünk meg!”

– tette hozzá.