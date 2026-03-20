Orbán Viktor felnyársalásáról beszél Zelenszkij propagandistája – videó

Újabb halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor, ezúttal egy szamurájkardot lengetve beszélt arról Zelenszkij egyik propagandista influenszere, hogy szeretné felnyársalni a magyar miniszterelnököt – írta az Ellenpont pénteki cikkében.
A lap azt írja, a Resurgam nevű, szélsőségesen háborúpárti elemzőplatform YouTube-csatornáján megjelenő videóban a portál alapítója, Dmitro Kornyijenko hoszasan szidalmazza a magyar miniszterelnököt, majd a kezébe veszi a szamurájkardot, és azt mondja,
Orbán Viktor „nyárson" fogja végezni.
Zelenszkij köréből folyamatosan halálos fenyegetések érkeznek
Nem véletlenek a Zelenszkij környezetéből érkező halálos fenyegetések, írják, ugyanis éppen
az ukrán elnök volt az első, aki megfenyegette a magyar miniszterelnököt, amikor azt mondta, katonákat küld, hogy elbeszélgessenek Orbán Viktorral.
Az ukránok mindent megtesznek, hogy a kétarcú Magyar Pétert segítsék és beavatkozzanak a magyar választásba, ezért fenyegetik a magyar miniszterelnököt.
