Orbán Viktor felnyársalásáról beszél Zelenszkij propagandistája – videó

Újabb halálos fenyegetést kapott Orbán Viktor, ezúttal egy szamurájkardot lengetve beszélt arról Zelenszkij egyik propagandista influenszere, hogy szeretné felnyársalni a magyar miniszterelnököt – írta az Ellenpont pénteki cikkében.

Nem véletlenek a Zelenszkij környezetéből érkező halálos fenyegetések

A lap azt írja, a Resurgam nevű, szélsőségesen háborúpárti elemzőplatform YouTube-csatornáján megjelenő videóban a portál alapítója, Dmitro Kornyijenko hoszasan szidalmazza a magyar miniszterelnököt, majd a kezébe veszi a szamurájkardot, és azt mondja,

Orbán Viktor „nyárson" fogja végezni.

Nem véletlenek a Zelenszkij környezetéből érkező halálos fenyegetések, írják, ugyanis éppen