Videón Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszél, hogy a magyar kormány nem küld segítséget Ukrajnának.
Az ukrán államfő szerint Orbán Viktor nem támogatja sem a katonai, sem a pénzügyi segítséget, és blokkol minden olyan kezdeményezést, amely további támogatást juttatna Kijevnek.
Orbán Balázs a videóhoz rövid kommentárt is fűzött. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett.”
A politikai igazgató szerint az ukrán elnök megszólalása lényegében megerősíti a magyar kormány álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban.
Feszültebb lett a magyar–ukrán viszony
A magyar–ukrán viszony az elmúlt időszakban látványosan romlott. A viták egyik központi kérdése az energiapolitika és a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet.
A politikai feszültséget tovább növelte több nyilatkozat is, amely az ukrajnai támogatások és az európai döntések körül alakult ki.
Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy reméli, az Európai Unióban senki nem fogja blokkolni a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lenne ilyen ország, akkor megadhatják az illető címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”.
Az ukrán elnök egy interjúban azt is kijelentette, hogy szerinte Orbán Viktor blokkolja az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat, az orosz szankciókat és az ukrán EU-csatlakozást.
Orbán Viktor családját is fenyegetés érte
A feszültséget tovább növelte egy másik ügy is. Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tisztje és volt parlamenti képviselő egy interjúban fenyegető kijelentéseket tett a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.
A nyugalmazott altábornagy arról beszélt, hogy tudják, hol lakik a magyar kormányfő, hol tölti az éjszakákat, és hová jár. A „KARMA” nevű szervezetre hivatkozva azt állította, hogy a csoportnak nincs szüksége a címre, mert pontosan ismerik azt. Azt is hozzátette, hogy a miniszterelnöknek
el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és hat unokáján.
Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a kijelentésekre. A miniszterelnök azt írta: az ukránok már a családját, gyermekeit és unokáit is fenyegetik.
Hangsúlyozta, hogy a fenyegetéseket komolyan kell venni, de Magyarország elég erős ahhoz, hogy megvédje magát.
A politikai vezetők elleni támadások a modern politikában nem példa nélküliek. 2024 májusában merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen, akit több lövéssel sebesítettek meg egy kihelyezett kormányülés után.
Szintén 2024-ben egy kampányrendezvényen rálőttek Donald Trump volt amerikai elnökre is egy pennsylvaniai eseményen. A támadás során Trump megsérült, de túlélte a merényletkísérletet.