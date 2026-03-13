Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszél, hogy a magyar kormány nem küld segítséget Ukrajnának.

Videón Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett Fotó: Marcin Obara / MTI/EPA/PAP

Az ukrán államfő szerint Orbán Viktor nem támogatja sem a katonai, sem a pénzügyi segítséget, és blokkol minden olyan kezdeményezést, amely további támogatást juttatna Kijevnek.

Orbán Balázs a videóhoz rövid kommentárt is fűzött. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Zelenszkij parádés kampánybeszéde Orbán Viktor mellett.”

A politikai igazgató szerint az ukrán elnök megszólalása lényegében megerősíti a magyar kormány álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Feszültebb lett a magyar–ukrán viszony

A magyar–ukrán viszony az elmúlt időszakban látványosan romlott. A viták egyik központi kérdése az energiapolitika és a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet.

A politikai feszültséget tovább növelte több nyilatkozat is, amely az ukrajnai támogatások és az európai döntések körül alakult ki.

Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy reméli, az Európai Unióban senki nem fogja blokkolni a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lenne ilyen ország, akkor megadhatják az illető címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy „beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

Az ukrán elnök egy interjúban azt is kijelentette, hogy szerinte Orbán Viktor blokkolja az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat, az orosz szankciókat és az ukrán EU-csatlakozást.

Orbán Viktor családját is fenyegetés érte

A feszültséget tovább növelte egy másik ügy is. Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat egykori tisztje és volt parlamenti képviselő egy interjúban fenyegető kijelentéseket tett a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban.