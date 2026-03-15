Itt a legfrissebb felmérés! Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok

Az ukrán elnök nem népszerű a magyarok körében (64 százalékának rossz a véleménye róla), a kormányfőnek címzett fenyegetését négyötödük (79 százalék) elutasítja, az ukrán készpénz-szállítmány átvizsgálását csak harmaduk ellenzi (35 százalék) – ez derül ki a Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március eleji közvélemény-kutatásából. Zelenszkijt és politikáját az ellenzéki közvélemény nem ítéli el egyértelműen.

