Baloldali elemző: Zelenszkijnek az lenne jó, ha együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén

– Nyilvánvaló, hogy Zelenszkijnek az lenne jó, hogy ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén – fogalmazott Nagy Attila Tibor a Párbaj című podcastben. A baloldali elemző szerint kétségtelen, hogy az ukrán elnök Orbán Viktor bukásában érdekelt, hiszen a magyar miniszterelnök számos esetben „keresztbe tett” neki.

Emlékeztetett, a kormányfő kezdeményezésére enyhítették az Oroszországot sújtó szankciókat, úgyhogy levettek szankciós listáról személyeket. Ráadásul Magyarország blokkolta a béke keretből az Ukrajnának járó pénzeket, és most is igyekszik blokkolni az Ukrajnának megszavazott 90 milliárd eurós uniós támogatást is.

– hangoztatta Nagy Attila Tibor, hozzátéve: ennek fényében viszont nem érti, az ukrán elnök miért fenyegette meg halálosan Orbán Viktor, mert ez egyértelműen nem tesz jót a Tisza kampányának. Az elemző a műsorban rámutatott arra is: a Tisza Párt reménykedhet, hogy amennyiben Magyar Péter hatalomra jut, Zelenszkijtől kapnak majd egy gesztust.

Az Európai Unió jövője kapcsán pedig lényegében egyetértését fejezte ki a kormány azon állításával, hogy a szövetség nehéz helyzetbe hozta magát gazdaságilag, hiszen korábban rendeletet is hozott arról, hogy el kell távolodni az orosz energiahordozóktól 2027 végéig.