Zelenszkij a Tisza Párttal próbál nyomást gyakorolni hazánkra

„Meg fogjuk védeni magunkat, és az olajblokádot le fogjuk törni, semmilyen fenyegetéssel sem lehet engem ettől eltántorítani” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban a videóban, amelyet Bohár Dániel újságíró tett közzé közösségi oldalán csütörtökön.

Volodimir Zelenszkij nyíltan fenyegette Orbán Viktort Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Arra az újságírói kérdésre, mit gondol a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről elhangzott életveszélyes fenyegetésről, Orbán Viktor azt mondta:

Szerintem nem rólam van itt szó, hanem Magyarországról.

Hozzátette: jelenleg éles helyzet alakult ki, mert az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, amelynek kivédésén a kormány dolgozik. A miniszterelnök hangsúlyozta: ezt az olajblokádot mindenképpen le kell törni. Mint mondta, az ukránokkal ebben a kérdésben nem tudnak megegyezni, mert szerinte zsarolással próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra.

Magyarországot nem lehet zsarolni

„Mi pedig azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni” – fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az az olaj, amelynek Ukrajnán és a Barátság kőolajvezetéken keresztül kellene megérkeznie, Magyarország tulajdona, ezért az ukrán félnek kötelessége azt átengedni.

„Nem szívességet tesznek, nem alkudozhatnak erről. Az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük ezt biztosítani”

– emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta: minden lehetséges eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy az olajblokádot megszüntessék. Mint mondta, pénzügyi és politikai eszközöket is alkalmazni fognak, katonai lépéseket azonban nem, mert Magyarország a béke oldalán áll.

Minden lehetséges politikai eszközt be fogok vetni, hogy megvédjem a magyar családok egzisztenciáját

– tette hozzá. A miniszterelnök szerint ez a kérdés nem pusztán külpolitikai ügy, mert az energiaellátás közvetlenül érinti a magyar családok mindennapi életét és költségvetését. „Ez zsebbevágó ügy. Ha nem védjük meg magunkat az ukrán zsarolással szemben, akkor annak a magyarok fizetik meg az árát” – fogalmazott. Orbán Viktor végül leszögezte: Magyarország meg fogja védeni magát, és letöri az olajblokádot, semmilyen fenyegetéssel – még életveszélyes fenyegetésekkel sem – lehet őt ettől eltántorítani.