Zelenszkij a Tisza Párttal próbál nyomást gyakorolni hazánkra

„Meg fogjuk védeni magunkat, és az olajblokádot le fogjuk törni, semmilyen fenyegetéssel sem lehet engem ettől eltántorítani” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban a videóban, amelyet Bohár Dániel újságíró tett közzé közösségi oldalán csütörtökön.
Arra az újságírói kérdésre, mit gondol a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részéről elhangzott életveszélyes fenyegetésről, Orbán Viktor azt mondta:
Szerintem nem rólam van itt szó, hanem Magyarországról.
Hozzátette: jelenleg éles helyzet alakult ki, mert az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, amelynek kivédésén a kormány dolgozik. A miniszterelnök hangsúlyozta: ezt az olajblokádot mindenképpen le kell törni. Mint mondta, az ukránokkal ebben a kérdésben nem tudnak megegyezni, mert szerinte zsarolással próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra.
Magyarországot nem lehet zsarolni
„Mi pedig azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni” – fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az az olaj, amelynek Ukrajnán és a Barátság kőolajvezetéken keresztül kellene megérkeznie, Magyarország tulajdona, ezért az ukrán félnek kötelessége azt átengedni.
„Nem szívességet tesznek, nem alkudozhatnak erről. Az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük ezt biztosítani”
– emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor hangsúlyozta: minden lehetséges eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy az olajblokádot megszüntessék. Mint mondta, pénzügyi és politikai eszközöket is alkalmazni fognak, katonai lépéseket azonban nem, mert Magyarország a béke oldalán áll.
Minden lehetséges politikai eszközt be fogok vetni, hogy megvédjem a magyar családok egzisztenciáját
– tette hozzá. A miniszterelnök szerint ez a kérdés nem pusztán külpolitikai ügy, mert az energiaellátás közvetlenül érinti a magyar családok mindennapi életét és költségvetését. „Ez zsebbevágó ügy. Ha nem védjük meg magunkat az ukrán zsarolással szemben, akkor annak a magyarok fizetik meg az árát” – fogalmazott. Orbán Viktor végül leszögezte: Magyarország meg fogja védeni magát, és letöri az olajblokádot, semmilyen fenyegetéssel – még életveszélyes fenyegetésekkel sem – lehet őt ettől eltántorítani.
Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni
„Zelenszkij Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni” –írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Tisza Párt vezetője színjátékot folytat, miközben pártja korábban egyértelművé tette, hogy támogatni fog minden Ukrajnát segítő uniós kezdeményezést.
Orbán Balázs úgy fogalmazott: Magyar Péternek fel kell hagynia a színjátékkal, mert a Tisza Párt álláspontja már korábban is világos volt Ukrajna ügyében. Emlékeztetett arra, hogy Orbán Anita korábban arról beszélt: a Tisza nem kíván „bot lenni a küllők között”, vagyis nem akadályozná az Ukrajnának szánt támogatásokat.
Lázár János felszólította Magyar Pétert
„Felszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot!” – jelentette ki Lázár János, hozzátéve: pontosan tudják, és mindenki látja, hogy Magyar Péter Volodimir Zelenszkijjel játszik össze. A kormánypárti politikus kiemelte: Zelenszkij ukrán elnök ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott:
Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen.
„Szégyen és gyalázat, hogy a saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter” – fogalmazott Lázár János. A videót tartalmazó bejegyzés mellett az olvasható: „Ez már vérre megy. Mindenki látja, hogy Magyar Péter és Zelenszkij összejátszanak. Elég a színjátékból!”
Zelenszkij legfőbb szövetségese
„Ma Zelenszkij elnök a Tisza legfőbb szövetségese” – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz országjárásának pécsi állomásán tartott csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: álláspontja szerint Volodimir Zelenszkij kiírta magát a civilizált állami vezetők sorából.
Gulyás Gergely hangsúlyozta: civilizált és partnerségre törekvő országok között soha nem fordult elő olyan, hogy egy államfő egy másik állam vezetőjének – miniszterelnökének – likvidálására, megölésére vagy kiiktatására szólítson fel.
„Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartjuk, és nyilvánvaló, hogy Magyarországnak egy ilyen vezetővel diplomáciai kapcsolatai nem lehetnek”
– húzta alá. A miniszter megjegyezte: Európán kívül – „mondjuk, afrikai viszonylatban” – lehetnek hasonló esetek, és az Irán és Izrael közötti ellenségeskedés is ismert, azonban egy olyan közösségben, ahol egy ország európai uniós tagjelölt, az ilyen kijelentések minden határon túlmennek.
Gulyás Gergely azt mondta: nagy kár, hogy jelenleg Zelenszkij elnök a Tisza legfőbb szövetségese.
A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország energiabiztonságát Ukrajna tudatos döntéssel veszélyezteti. Hangsúlyozta: amíg Ukrajna zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, addig Magyarország semmilyen, Ukrajna érdekében meghozandó európai döntést nem fog támogatni.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajnától bármi kitelik
„Ne felejtsük el, Ukrajnától bármi kitelik, felrobbantotta az Északi Áramlatot is, tehát minden intézkedésünk megalapozott és szükséges. Továbbra sem engedünk a zsarolásnak, megvédjük Magyarországot” – jelentette ki Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután lezárult az Egyeztető Törzs ülése.
A honvédelmi miniszter elmondta: a tanácskozáson részt vettek a feladattal megbízott miniszterek, és meghallgatták a Magyar Honvédség, a rendőrség, valamint az Energiaügyi Minisztérium jelentéseit is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: egy hete a miniszterelnök rendelte el a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését.
Azóta a Magyar Honvédség 75 végpontra települt ki, és több alakulata is részt vesz a feladat végrehajtásában.
A tárcavezető szerint a honvédség nemcsak erőket vezényelt a stratégiai jelentőségű létesítményekhez, hanem olyan eszközöket is rendszerbe állított, amelyek tovább növelik ezeknek a pontoknak a védelmét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a kormány álláspontja egyértelmű, Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, és minden szükséges lépést megtesz az ország biztonságának és energiaellátásának megvédése érdekében.
„Peti, ez színjáték!”
Zelenszkij elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Magyar Péter pedig úgy tesz, mintha ehhez semmi köze nem lenne – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője csütörtökön a Facebookon.
A „Peti, ez színjáték!” felvezetésű videójában Kocsis Máté azt mondta: Magyar Péter kétszínű nyilatkozattal reagált az ügyre, amikor felszólította az ukrán elnököt, hogy ne fenyegessen senkit.
„Ez ugyanolyan ócska színjáték, kedves Magyar Péter, mint oly sok minden a te életedben”
– fogalmazott. A frakcióvezető tájékoztatott: Tisza Párt vezetője néhány héttel ezelőtt Münchenben megállapodott az ukránokkal, és ekkor döntöttek arról is, hogy elzárják a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket, ezzel válsághelyzetet idézve elő.
Kocsis Máté úgy véli: ha elmarad a kőolajszállítás, rövid időn belül emelkedni fognak az üzemanyagárak, amit
minden magyar – még a Tisza szavazói is – a saját pénztárcájukon fognak megérezni.
Szerinte az ukránok ettől kormányválságot várnak, és azt remélik, hogy a magyar választók elfordulnak Orbán Viktortól, ami Magyar Pétert segítheti hatalomba. Hozzátette: álláspontjuk szerint egy Magyar Péter vezette kormány minden kérdésben támogatná Ukrajnát.
Kocsis Máté arra is emlékeztetett, hogy Orbán Anita, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje korábban azt mondta: nem lesznek „bot a küllők között”, vagyis minden Ukrajnát segítő döntést megszavaznának.