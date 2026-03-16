Így trükközött Zelenszkij, hogy megússza a katonaságot

A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története – a Hitel Kiadó gondozásában magyarul is kapható Konsztantyin Bondarenko könyve, amelyben a szerző részleteiben mutatja be a színészből lett politikus elnökségig vezető kacskaringós életútját. A kötet érdekesebb momentumaiból a Magyar Nemzet cikksorozatot indított, hogy bemutassák napjaink egyik legellentmondásosabb politikusának igazi karakterét, gondolkodásmódját és cselekvésének mozgatórugóit.

Könyvet írtak Zelenszkijről Fotó: MN

A sorozat első részében egy olyan epizódot választottak Zelenszkij életéből, amely más fénytörésbe helyezi az elnök hozzáállását a háborúhoz. - Ukrajnában jelenleg naponta ezrek halnak meg a fronton és egyszerű járókelőket is erőszakkal hurcolnak el kényszersorozásra. Zelenszkij elnökként elvárja honfitársaitól a katonai szolgálatot, ám amikor 2014-ben Oroszország elfoglalta Ukrajna egyes területit, neki magának esze ágában nem volt hasonló áldozatot hozni – írta a Magyar Nemzet.

Felidézték, hogy amikor Zelenszkij 2014 tavaszán behívót kapott, több alkalommal is megtagadta a szolgálatot. - Ez az ukrán védelmi minisztérium 2019-es közléséből derült ki, amikor képviselői megkeresésére a tárca megerősítette, hogy Zelenszkij nem kevesebb mint négy behívót kapott. A színész nyilvántartás szerinti címére 2014. április 15-én, június 23-án, augusztus 15-én és 2015. május 10-én is érkezett behívó sorozásra, ám Zelenszkij a dokumentumok kézhezvétele után sem jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon. Tehát bár alkalmasnak minősítették a katonaságra, soha nem szolgált hazája fegyveres erőinél.

Ráadásul a 2014-es konfliktusban összehasonlíthatatlanul kevesebben veszítették életüket egységnyi idő alatt, mint a négy év óta tartó háborúban – számolt be a lap a kötet alapján.

Politikusként már meglehetősen kellemetlenné válhatott Zelenszkij számára a kritikus időkben mutatott sunnyogása. - Meg is tett mindent, hogy „eltörölje” a múltat, amihez a hivatali befolyását is felhasználhatta. Ugyanis amikor Zelenszkijt elnökké választották 2019-ben, a védelmi minisztérium arról adott ki tájékoztatást, hogy soha nem hívták be katonai szolgálatra, és behívót sem küldtek neki. Aztán 2020 októberében az elnök egészen bizarr szófordulattal igyekezett erre rátromfolni. Azt állította ugyanis, hogy hamis behívókat kapott – írta a Magyar Nemzet.