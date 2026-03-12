Zelenszkij egyik politológusa nyíltan kijelentette: A kőolajblokád célja, hogy Orbán Viktort megbuktassák a választáson

Az ukrán kormányzati nyilvánosságból kiderül: végig hazudott Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, nem technikai okai vannak a Barátság kőolajvezeték elzárásának, hanem tisztán politikai döntésből veszélyezteti Kijev hazánk energiabiztonságát – mutatott rá az Ellenpont. Felhívták a figyelmet a Politico cikkére is, amelyben azt írták: az ukrán vezetés Magyar Pétert szeretné Orbán Viktor helyére állítani. Állításuk szerint Zelenszkij abban bízik, hogy a Tisza Párt a végsőkig fogja támogatni a háború finanszírozását, szemben a jelenlegi, békepárti kormánnyal.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök egyik kedvenc politikai elemzője, Borisz Tizenhauzen elismerte, Zelenszkij azért zárta el a Barátság vezetéket, hogy beavatkozzon a magyar választásba (Forrás: Youtube)

Rámutattak, erre az újabb bizonyítékot Zelenszkij elnök egyik leghangosabb támogatója, Borisz Tizenhauzen biztosítja, aki nyíltan kijelentette: Orbánt belső kártevőnek tartja, akit az orosz olajszállítmányok elzárásával kell megbuktatni.

Itt van tehát Orbán, az Európai Unió fenekében lévő szálka és belső kártevő. Ha megkapja az orosz olajat, akkor továbbra is zsarolni fogja az egész Európai Uniót, blokkolni fogja az Ukrajnának szánt segélyeket és az oroszellenes szankciókat – tehát ő egy 80-as szintű zsaroló. Ha viszont nem kapja meg az orosz olajat, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy április 12-én elveszíti a választásokat, és a probléma mindenki számára megszűnik Európában.



– fogalmazott Tizenhauzen.

A politológus már korábban is beismerte, Zelenszkij zsarolja a magyar kormányt

Az Ellenpont emlékeztetett, a vlogger nem először beszél arról, hogy a magyar kormányt az orosz olaj elzárásával kell zsarolni. Tizenhauzen korábban már elismerte, hogy Zelenszkij azért nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, mert bosszút akar állni Orbán Viktoron és be akar avatkozni a magyar választásokba.

Persze, Orbán, persze! Most fejezem be ennek a műsornak a felvételét, és egész Ukrajnával megyünk eltekerni neked a szelepet, hogy az orosz olaj meginduljon hozzád Magyarországra. Természetesen nem! Természetesen nem! Nem fogod megkapni, hiába károgsz!

– hangoztatta az elemző, aki gyorsan világossá tette, Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba.

A dörzsölt nyálkás csiga hisztije teljesen érthető: hamarosan választások lesznek nála, április 12-én, és az orosz olajra égető szüksége van. Szóval Orbánnak egyszerűen már elment az esze, mert érti, hogy senki nem fogja megnyitni az olajcsapot

– tette hozzá