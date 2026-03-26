Zelenszkij már tagadni sem próbálja: durván beavatkoznak a magyar választásokba

Az ukrán államfő sorozatos, magyar érdekek ellen irányuló lépéseivel egyre világosabbá válik; Zelenszkij nem titkolt terve a Magyarországi választásokba való beavatkozás, és Magyar Péter hatalomra segítése – erről beszélt Kocsis Máté közösségi oldalán.
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője elárulta: körülbelül 400 ukrán titkosszolgálat működik jelenleg Magyarországon, akik aktívan próbálják Magyar Pétert és a Tisza Pártot hatalomra segíteni, ezzel súlyosan beavatkozva a magyar választásokba. Kocsis Máté arról is beszélt, hogy miután Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket és többször is megfenyegette Orbán Viktort, nem maradt kérdés, hogy az ukránoknak céljuk-e a befolyásolás.
