Egyhangúlag hördült fel Európa Zelenszkij halálos fenyegetésén

Közös közleményben reagált a Patrióták Európáért pártcsalád arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A politikai közösség szerint az ilyen kijelentések megfélemlítést és erőszakot sugallnak, ami összeegyeztethetetlen a demokratikus elvekkel és a nemzetközi kapcsolatokban elvárható kölcsönös tisztelettel – írja a Mandiner. A pártcsalád közleménye arra is emlékeztet, hogy az Európai Unió tagállamai eddig mintegy 200 milliárd euró támogatást nyújtottak Ukrajnának, miközben Kijev további jelentős forrásokat kér.
Elfogadhatatlannak nevezték Zelenszkij fenyegetését
A pártcsalád álláspontja szerint a fenyegető hangnem különösen problémás annak fényében, hogy Ukrajna az EU-csatlakozásra törekszik. Hangsúlyozták:
a politikai nézetkülönbségek a demokratikus vita természetes részei, a fenyegetések és a fizikai megfélemlítés azonban nem tartoznak a normális politikai diskurzus eszközei közé.