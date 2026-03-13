Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja: az elmúlt napok politikai kommunikációja arról szól, hogy eltereljék a figyelmet az ukrán elnök kijelentéseiről – írja a Magyar Nemzet.

Deák Dániel: Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról

Fotó: Facebook/Deák Dániel

Volodimir Zelenszkij fenyegetése

Az elemző szerint miközben Volodimir Zelenszkij kemény hangnemben nyilatkozott Magyarországról és Orbán Viktorról, a közbeszédben inkább más témákat részesít előtérbe Magyar Péter. Példaként említette az állítólagos orosz beavatkozásról szóló híreket, valamint a kórházbezárásokról szóló állításokat.

Deák Dániel szerint az utóbbi időben „kiszivárgott” dokumentumok és titkos tervek emlegetése inkább arról szól, hogy eltereljék a figyelmet arról a súlyos kérdésről, amely Magyarország energiaellátását is érinti. – Úgy tűnik azonban, hogy ez a próbálkozás eddig nem volt sikeres. A bemutatott dokumentumok és állítások meglehetősen gyengének tűnnek – jegyezte meg.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.