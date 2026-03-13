Hírlevél
Rendkívüli

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Háborognak az ukránok, mert nem tankolhatnak védett áron

Magyar Péter

Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról

Az ukrán–magyar politikai vita újabb fordulatot vett. Az elemzők szerint egyre több jel utal arra, hogy a belpolitikai kommunikációban megjelent témák célja a figyelem elterelése az ukrán elnök korábbi kijelentéseiről és az energiabiztonság körüli konfliktusról.
Magyar PéterOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja: az elmúlt napok politikai kommunikációja arról szól, hogy eltereljék a figyelmet az ukrán elnök kijelentéseiről – írja a Magyar Nemzet.

Deák Dániel: Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról Fotó: Facebook/Deák Dániel
Deák Dániel: Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról
Fotó: Facebook/Deák Dániel

Volodimir Zelenszkij fenyegetése

Az elemző szerint miközben Volodimir Zelenszkij kemény hangnemben nyilatkozott Magyarországról és Orbán Viktorról, a közbeszédben inkább más témákat részesít előtérbe Magyar Péter. Példaként említette az állítólagos orosz beavatkozásról szóló híreket, valamint a kórházbezárásokról szóló állításokat.

Deák Dániel szerint az utóbbi időben „kiszivárgott” dokumentumok és titkos tervek emlegetése inkább arról szól, hogy eltereljék a figyelmet arról a súlyos kérdésről, amely Magyarország energiaellátását is érinti. – Úgy tűnik azonban, hogy ez a próbálkozás eddig nem volt sikeres. A bemutatott dokumentumok és állítások meglehetősen gyengének tűnnek – jegyezte meg.

A teljes cikket ide kattintva érhetik el.

 

