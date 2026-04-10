Az ’56-os veteránok választási felhívása: a Tisza nemzetellenes idegenek által létrehozott párt

Magyarok! Honfitársaink! A szabadságszeretet évezredes örökségünk, amely meghatározó szerepet játszott őseink önazonosságában, szellemi-lelki fennmaradásuk biztosításában. Soha nem hajtottak fejet idegen ellenséges erők hatalmi törekvései előtt. Ha kellett, szembeszálltak a fél világgal és megvédték szabadságukat, így történt 1119 évvel ezelőtt a pozsonyi csatában, amikor Árpád magyarjai legyőzték a megsemmisítésükre hadba szállt, egyesített európai seregeket és hetven évvel ezelőtt, az 1956-os szabadságharc idején, amikor szinte puszta kézzel felvettük a harcot a világ legfélelmetesebb páncélos hadosztályaival – olvasható az ’56-os veteránok felhívása a Pesti Srácok oldalán.

Mi, az 1956-os szabadságharc veteránjai, jól emlékszünk még az ötvenes évek kommunista zsarnokságának szabadságtipró szörnyűségeire. Elviselhetetlen volt a nemzetellenes igazságtalanságok börtönhangulatú világa, a hazugságra, vádaskodásra, gyűlöletre, istentagadásra, nemzeti értékeink megbecstelenítésére épülő, a megszálló szovjet csapatok által hatalomban tartott kommunista rendszer lélekromboló zsarnoksága. Nem tudtuk elviselni a borzalmas rabságot és harcot indítottunk ősi jussunkért, a magyar szabadságért.

A hősies, önfeláldozó ötvenhatos harcokban ezrek estek el, tízezrek sebesültek meg, végül a szovjet páncélos túlerő keresztülgázolt szabadságvágyunkon és visszaállította a nemzetellenes elnyomó kommunista hatalmat. Szabadságharcunk azonban halálos sebet ejtett az otromba vörös szörnyön, amely aztán több mint 30 évnyi kínlódás után összerogyott. Az ország visszanyerte a szabadságát, 1990-ben szabad választásokat tartottak, a megszálló szovjet csapatok kénytelenek voltak kivonulni az országból.

Nemzeti szabadságunkat azonban mégsem nyertük vissza teljesen, a kommunista vezetésnek sikerült fondorlatosan átmenteni ebül szerzett gazdasági hatalmát, kapitalista maszkot öltve, privatizálták maguknak az ország vagyonának jelentős részét, a maradékot pedig potom pénzért eladták külföldi „befektetőknek”. A visszaszerzett szabadság elvesztette nemzeti tartalmát és rablóbandák féktelen orgiájává változott.