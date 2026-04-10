Az ’56-os veteránok választási felhívása: a Tisza nemzetellenes idegenek által létrehozott párt

Magyarok! Honfitársaink! A szabadságszeretet évezredes örökségünk, amely meghatározó szerepet játszott őseink önazonosságában, szellemi-lelki fennmaradásuk biztosításában. Soha nem hajtottak fejet idegen ellenséges erők hatalmi törekvései előtt. Ha kellett, szembeszálltak a fél világgal és megvédték szabadságukat, így történt 1119 évvel ezelőtt a pozsonyi csatában, amikor Árpád magyarjai legyőzték a megsemmisítésükre hadba szállt, egyesített európai seregeket és hetven évvel ezelőtt, az 1956-os szabadságharc idején, amikor szinte puszta kézzel felvettük a harcot a világ legfélelmetesebb páncélos hadosztályaival – olvasható az ’56-os veteránok felhívása a Pesti Srácok oldalán.
Mi, az 1956-os szabadságharc veteránjai, jól emlékszünk még az ötvenes évek kommunista zsarnokságának szabadságtipró szörnyűségeire. Elviselhetetlen volt a nemzetellenes igazságtalanságok börtönhangulatú világa, a hazugságra, vádaskodásra, gyűlöletre, istentagadásra, nemzeti értékeink megbecstelenítésére épülő, a megszálló szovjet csapatok által hatalomban tartott kommunista rendszer lélekromboló zsarnoksága. Nem tudtuk elviselni a borzalmas rabságot és harcot indítottunk ősi jussunkért, a magyar szabadságért.
A hősies, önfeláldozó ötvenhatos harcokban ezrek estek el, tízezrek sebesültek meg, végül a szovjet páncélos túlerő keresztülgázolt szabadságvágyunkon és visszaállította a nemzetellenes elnyomó kommunista hatalmat. Szabadságharcunk azonban halálos sebet ejtett az otromba vörös szörnyön, amely aztán több mint 30 évnyi kínlódás után összerogyott. Az ország visszanyerte a szabadságát, 1990-ben szabad választásokat tartottak, a megszálló szovjet csapatok kénytelenek voltak kivonulni az országból.
Nemzeti szabadságunkat azonban mégsem nyertük vissza teljesen, a kommunista vezetésnek sikerült fondorlatosan átmenteni ebül szerzett gazdasági hatalmát, kapitalista maszkot öltve, privatizálták maguknak az ország vagyonának jelentős részét, a maradékot pedig potom pénzért eladták külföldi „befektetőknek”. A visszaszerzett szabadság elvesztette nemzeti tartalmát és rablóbandák féktelen orgiájává változott.
A nagy változás, az igazi rendszerváltás húsz évvel később, a 2010-es választások után következett be. A nemzeti oldal, a Fidesz-KDNP jelöltjei kétharmados többséggel megnyerték a választást és visszavezették a nemzetet a szabadság útjára: megalkották az Isten nevével kezdődő új magyar alkotmányt („Isten, áldd meg a magyart”), a nemzet érdekeinek megfelelő új alapokra helyezték az ország gazdaságát, lelki síkon egyesítették a Trianon által szétszakított nemzetet, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki testvéreink magyar állampolgárságot, szavazó jogot kaptak, a kül- és belpolitikát ismét a magyarság szolgálatába állították.
A kommunista szellemű balliberális ellenzék azonban nem fogadta el a nemzet érdekeit kifejező változást és indokolatlanul, hisztérikusan támadni kezdte a nemzeti kormányt, de mindhiába, a nemzeti többség három választási cikluson (2014, 2018, 2022) továbbra is kétharmados többséggel újraválasztotta az érdekeiket képviselő kormányt.
A 2026-os választásra azonban az erőviszonyok megváltoztak, már nemcsak a hazai balliberális ellenzékkel kell szembeszállnunk, hanem az őket támogató ellenséges magyarellenes Ukrajnával és a háborúra készülő, Ukrajnát támogató balliberális Európai Uniós vezetéssel is. Valójában a „Tisza” fedőnevet viselő balliberális párt az nemzetellenes idegenek által létrehozott és pénzelt pártalakulat feladata a nemzet érdekeit képviselő Orbán-kormány leváltása és Brüsszel és Ukrajna utasításait végrehajtó, hazaáruló kormány hatalomra juttatása.
Eb ura fakó! Fordulj, nyergelj, visszaverjük a labanc erőket! – mondták volna annak idején Rákóczi kuruc szabadságharcosai. Honfitársaink! Barátaink! A 2026-os választáson új szabadságharc, új pozsonyi csata vár ránk, a sorsdöntő csatára az április 12-ei választáson kerül sor.
Az 1956-os szabadságharc még életben lévő veteránjaiként arra kérünk benneteket, hogy legyetek a 2026-os választási küzdelem új szabadságharcosai, álljatok ki a magyar szabadság és függetlenség szent ügye mellett. Kérünk Benneteket, hogy szívvel és lélekkel, szavazatokkal támogassátok a nemzeti szabadságot, a nemzeti érdekeket képviselő Orbán-kormány, Fidesz-KDNP jelöltjeit! Éljen a Magyar Szabadság! Éljen a Haza! Isten, áldd meg a magyart!
Dr. Cey-Bert Róbert Gyula
’56-os szabadságharcos, történelmi regényíró
Dr. Bándi Kund
Ötvenhatos Szabadságharcos Szövetség alelnöke
Melocco Miklós
’56-os szabadságharcos, szobrászművész, az Összmagyar Testület elnöke