Lázár János büszkén mutatta be a megújult Citadellát

A miniszter szerint a Citadella és a Szabadság-szobor nemcsak turisztikai látványosságként kapott új lendületet, hanem a magyar szabadságért vívott küzdelmek méltó szimbólumává is vált. Kiemelte: ismét egy ikonikus budapesti jelkép nyerte vissza azt a rangot és megjelenést, amely nemcsak a város, hanem az egész nemzet történelméhez illeszkedik.

A citadella szó fellegvárat jelent: olyan erődítményt, amely egy város legmagasabb pontján emelkedik (Forrás: Várkapitányság Nonprofit Zrt.)

Lázár János: a Citadella a magyar szabadság jelképe lett

A miniszter úgy fogalmazott, hogy az elmúlt másfél évtized fejlesztései után most is van ok a büszkeségre. A felújítás azt mutatja: Magyarország képes saját értékeit megőrizni és továbbépíteni, miközben a történelmi örökséget korszerű formában adja át a következő generációknak.

Hozzátette: