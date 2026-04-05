Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Lázár János büszkén mutatta be a megújult Citadellát

18 órája
Olvasási idő: 3 perc
Lázár János építési és közlekedési miniszter a megújult Citadelláról írt közösségi oldalán. A miniszter hangsúlyozta: a felújítás újabb bizonyítéka annak, hogy a magyarok képesek értéket teremteni, ráadásul magas színvonalon.
A miniszter szerint a Citadella és a Szabadság-szobor nemcsak turisztikai látványosságként kapott új lendületet, hanem a magyar szabadságért vívott küzdelmek méltó szimbólumává is vált. Kiemelte: ismét egy ikonikus budapesti jelkép nyerte vissza azt a rangot és megjelenést, amely nemcsak a város, hanem az egész nemzet történelméhez illeszkedik.

A citadella szó fellegvárat jelent: olyan erődítményt, amely egy város legmagasabb pontján emelkedik (Forrás: Várkapitányság Nonprofit Zrt.)

Lázár János: a Citadella a magyar szabadság jelképe lett

A miniszter úgy fogalmazott, hogy az elmúlt másfél évtized fejlesztései után most is van ok a büszkeségre. A felújítás azt mutatja: Magyarország képes saját értékeit megőrizni és továbbépíteni, miközben a történelmi örökséget korszerű formában adja át a következő generációknak.

Hozzátette: 

a megújult helyszín nemcsak a főváros egyik legnépszerűbb pontja lehet, hanem egy olyan nemzeti szimbólum is, amely emlékeztet a magyarok szabadság iránti elkötelezettségére.

 

