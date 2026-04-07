A hivatását is eladta, hogy a baloldalt támogassa Magyar Péter mosonmagyaróvári jelöltje

Porpáczy Krisztinát indítja a Tisza Párt a mosonmagyaróvári választókerületben, ahol Nagy István az ellenfele. A jelölt korábbi szakmai pályáját több konfliktus és hatósági eljárás is kísérte – írta meg az Ellenpont.

A politikus 2013 előtt gyermekorvosként dolgozott Lébényben. A településen azonban a szülők petícióban tiltakoztak ellene, és másik gyermekorvost szerettek volna. A képviselő-testület ülésén Porpáczy arról beszélt, hogy a kialakult bizalmatlanság miatt eladja a praxisát és elhagyja a települést.

Szavai szerint „ha a bizalmatlanság ilyen erős, akkor ezt nem lehet szó nélkül hagyni”, és jelezte, hogy nem kíván konfliktusok között dolgozni.

A praxisát ezt követően értékesítette, majd felnőtt háziorvosként folytatta munkáját Mosonmagyaróvár térségében.

Etikai eljárás és betegellátási vita

Későbbi praxisában is konfliktusok merültek fel. Egy 2023-as ügyben az derült ki, hogy sportorvosi alkalmassági vizsgálatot csak saját pácienseinek végzett el, másokat elutasított.

Ugyanebben az időszakban az ügyeleti rendszerrel kapcsolatos viták egyik aktív szereplője volt. Egy esetben a mentők belső kommunikációs csatornáján jelezte, hogy bizonyos betegek ellátását nem vállalja. Az ügy miatt etikai eljárás indult ellene.

Az eljárást a megyei orvosetikai bizottság folytatta le, amelynek során meghallgatásra is sor került.

