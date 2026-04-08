Erről szól valójában A szavazat ára című tiszás dokumentumfilm

A film létrehozásában kulcsszerepet játszhatott Tuba Gábor, a nyírbogáti Tisza-sziget alapítója, aki saját közlése szerint is részt vett a projekthez kapcsolódó tevékenységekben. A szavazat ára című film készítői és szereplői között több olyan személy található, akik különböző módokon kapcsolódhatnak a Tisza Párt kampányához. A Tűzfalcsoport arról számolt be, hogy a De! Akcióközösség egy viszonylag frissen létrejött szervezet, amelynek finanszírozási háttere nem átlátható. Kérdéses, hogy milyen forrásokból valósult meg a film elkészítése.

A szavazat ára című dokumentumfilm függetlensége már a plakátjánál elbukik (Forrás: Facebook/Karácsony Gergely)

A szavazat ára: háttér és ellentmondások

Különösen figyelemre méltó, hogy a filmben bemutatott állítások és a háttérben zajló tevékenységek között ellentmondások fedezhetők fel:

miközben az alkotás a kormánypártokat vádolja szavazatszerzési módszerekkel, addig a feltárt kapcsolatrendszerben megjelenő szereplők maguk is adományozási akciókban vettek részt.

Az elemzés kitér arra is, hogy a film népszerűsítésében nemzetközi szervezetek is szerepet vállalnak, amelyek korábban is kritikus álláspontot képviseltek a magyar kormánnyal szemben.

A Tűzfalcsoport összegzése szerint ez az alkotás közel sem ártatlan dokumentumfilm, hanem egy komplex politikai kampány része, amelynek célja a választók befolyásolása.