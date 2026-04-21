Hatalmas lebukás! Ez derült ki a gödi akkugyárról a választás után

Csoda történt: mindössze négy nappal a választást követően a Greenpeace elismerte, hogy a gödi Samsung-gyár nem bocsátott ki káros anyagokat. Korábban azonban éppen a nemzetközi zöldszervezet indította el azt a narratívát, amelyre a Tisza Párt és a balos sajtó később teljes lejáratókampányt épített: azt állították, hogy a magyar kormány eltitkolja az akkumulátorgyárak állítólagos mérgező működését. Mostanra kiderült, hogy ezek az állítások nem állták meg a helyüket, és Magyar Péterék politikai megfontolásból gerjesztettek félelmet. A kommunikációs fordulat aligha véletlen, hiszen a kormányváltás után is szükség lehet az akkumulátorgyárak működésére. Kevés olyan, a rendszerváltás utáni időszakban látott kampány húzás volt, amely ennyire az emberek félelmeire épített volna – ezért érdemes felidézni az eseményeket.

Hivatalosan is hamisnak bizonyultak a gödi akkumulátorgyárral szembeni vádak (Fotó: Bődey János)

Kampányeszköz volt a gödi akkumulátorgyár körüli botrány

A gödi Samsung-gyár központi témája volt az elmúlt évek kormányellenes hadjáratának, amelyet kampányában Magyar Péter úgy foglalt össze: "a gödi akkumulátorgyár története maga a NER: korrupció, hazugság, ázsiai gazdasági migránsok, egészségkárosítás, természetkárosítás, elhallgattatott hatóságok, megfélemlített munkavállalók… behódolás a szennyező ázsiai multinak."

De mi a valóság?

A Greenpeace összesen tíz, mély- és sekély kútból vett vízmintát vizsgált Gödön – a Samsung SDI környezetében –, Komáromban – az SK akkumulátorgyár és az NMP-üzem közelében –, valamint Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit- és NMP-üzemeinek térségében. A mintákat akkreditált laboratóriumban elemezték, többek között antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel és N-metil-pirrolidon (NMP) jelenlétére.

Az eredmények egyértelműek:

egyik mintában sem találtak határértéket meghaladó vagy egészségügyi szempontból jelentős szennyeződést.

Bár egy komáromi kút esetében a lítiumszint az átlagosnál magasabb volt, a Greenpeace kiemelte, hogy ez még így is messze elmarad a veszélyes szinttől. Összességében a tíz vizsgált pont egyikén sem volt kimutatható jelentős szennyezettség a vizsgált anyagok tekintetében.

Mindez éles ellentétben áll a Tisza Párt korábbi állításaival, amelyek szerint akár több ezer tonna veszélyes anyagot rejthettek el, és tízezrek egészségét sodorhatták veszélybe. A Greenpeace friss mérései ezzel szemben azt mutatják, hogy a lakosság által használt kutakban nem volt kimutatható egészségügyi kockázatot jelentő szennyezés.

Az pedig, hogy ez a jelentés – amely lényegében megkérdőjelezi az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos riogatásokat – csak a választások után került nyilvánosságra, nehezen tekinthető véletlennek.