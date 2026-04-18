Hihetetlen! Elvitték az Ötöslottó rekordösszegű főnyereményét

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

akkumulátorgyár

Greenpeace-vizsgálat: véget ért a találgatás az akkugyárak körül

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Országos mintavételt végzett a Greenpeace az akkumulátorgyárak környezetében, és nem talált egészségügyi kockázatot jelentő szennyezést, ami talán megnyugtató választ ad a hónapok óta keltett riadalmakra. A szervezet ugyanakkor figyelmeztet: ez nem jelenti azt, hogy szükség esetén folytatják a méréseket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
akkumulátorgyáregészségügyi határértékmintavételGreenpeace Magyarországegészségügyi kockázat

Az elmúlt hónapokban felerősödött aggodalmak után országos vizsgálatot indított a Greenpeace Magyarország az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. A szervezet közlése szerint a minták egyikében sem találtak határértéket meghaladó vagy egészségügyi kockázatot jelentő szennyezést, ugyanakkor hangsúlyozták: 

akkumulátorgyár
Átfogó vizsgálatot indított a Greenpeace több magyarországi akkumulátorgyárnál is (Forrás: Magyar Nemzet)

A mostani mérés nem zárja ki, hogy más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés.”

10 mintapont, több város – ezt vizsgálták

A Greenpeace szakemberei és munkatársai összesen tíz mintát gyűjtöttek helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, kifejezetten a lakossági kitettség felmérésére. A mintavétel négy kulcsfontosságú térséget érintett:

  • Göd (Samsung SDI környezete)
  • Komárom (SK akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó)
  • Sóskút és Tárnok (Dongwha üzem környéke)

A laboratóriumi elemzések során többek között nehézfémeket és félfémeket – például arzént, kobaltot, lítiumot és nikkelt –, valamint az akkumulátorgyártásban használt N-metil-pirrolidont (NMP) vizsgálták.

Egy enyhe eltérés volt – de az sem jelent veszélyt

A vizsgálat egyetlen esetben mutatott ki eltérést: egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén magasabb volt a megszokottnál. Ez azonban a Greenpeace szerint még mindig nagyságrendekkel a veszélyes szint alatt marad. A szervezet az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és döntéshozókat is, de további bejelentések esetén folytatják a méréseket. 

