Greenpeace-vizsgálat: véget ért a találgatás az akkugyárak körül

Az elmúlt hónapokban felerősödött aggodalmak után országos vizsgálatot indított a Greenpeace Magyarország az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. A szervezet közlése szerint a minták egyikében sem találtak határértéket meghaladó vagy egészségügyi kockázatot jelentő szennyezést, ugyanakkor hangsúlyozták:
A mostani mérés nem zárja ki, hogy más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés.”
10 mintapont, több város – ezt vizsgálták
A Greenpeace szakemberei és munkatársai összesen tíz mintát gyűjtöttek helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, kifejezetten a lakossági kitettség felmérésére. A mintavétel négy kulcsfontosságú térséget érintett:
- Göd (Samsung SDI környezete)
- Komárom (SK akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó)
- Sóskút és Tárnok (Dongwha üzem környéke)
A laboratóriumi elemzések során többek között nehézfémeket és félfémeket – például arzént, kobaltot, lítiumot és nikkelt –, valamint az akkumulátorgyártásban használt N-metil-pirrolidont (NMP) vizsgálták.
Egy enyhe eltérés volt – de az sem jelent veszélyt
A vizsgálat egyetlen esetben mutatott ki eltérést: egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén magasabb volt a megszokottnál. Ez azonban a Greenpeace szerint még mindig nagyságrendekkel a veszélyes szint alatt marad. A szervezet az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és döntéshozókat is, de további bejelentések esetén folytatják a méréseket.