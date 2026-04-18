Greenpeace-vizsgálat: véget ért a találgatás az akkugyárak körül

Az elmúlt hónapokban felerősödött aggodalmak után országos vizsgálatot indított a Greenpeace Magyarország az akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó üzemek környezetében. A szervezet közlése szerint a minták egyikében sem találtak határértéket meghaladó vagy egészségügyi kockázatot jelentő szennyezést, ugyanakkor hangsúlyozták:

A mostani mérés nem zárja ki, hogy más helyszíneken vagy más anyagok esetében előfordulhat környezeti terhelés.”

10 mintapont, több város – ezt vizsgálták

A Greenpeace szakemberei és munkatársai összesen tíz mintát gyűjtöttek helyi lakosok sekélyebb kútjaiból, kifejezetten a lakossági kitettség felmérésére. A mintavétel négy kulcsfontosságú térséget érintett:

Göd (Samsung SDI környezete)

Komárom (SK akkumulátorgyárak és NMP-feldolgozó)

Sóskút és Tárnok (Dongwha üzem környéke)

A laboratóriumi elemzések során többek között nehézfémeket és félfémeket – például arzént, kobaltot, lítiumot és nikkelt –, valamint az akkumulátorgyártásban használt N-metil-pirrolidont (NMP) vizsgálták.