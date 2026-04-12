Alekosz elszabadult: riasztópisztollyal lövöldözne, ha a Tisza nyer

Nagy Alekosz a Súlytalan YouTube-csatorna podcastjében beszélt arról, hogyan tervezi tölteni a választás napját, és kijelentései komoly visszhangot váltottak ki – számolt be az Index. Az egykori valóságshow-szereplő arról beszélt, hogy már déltől alkoholt fogyasztana, és szélsőséges kijelentéseket is tett arra az esetre, ha a Tisza Párt nyerne.
Riasztó kijelentések a választás kapcsán
Úgy berúgok, már déltől elkezdem, Chivast fogok inni, 12 évest. Öt szivarral készülök, hogy kitartson hajnalig”
– fogalmazott Alekosz, majd hozzátette:
Ha a Tisza Párt megnyeri a választást, előveszi a riasztópisztolyát, kimegy az utcára, és lövöldözni fog.
A kijelentések sokak szerint túlmutatnak a provokáción, és felvetik a felelőtlen nyilvános megszólalások kérdését, különösen egy választási napon, amikor a közéleti hangulat eleve felfokozott.