Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Nagy Alekosz

Alekosz elszabadult: riasztópisztollyal lövöldözne, ha a Tisza nyer

1 órája
Sokakat megdöbbentő kijelentéseket tett Nagy Alekosz egy podcastban a választás napjáról – szúrta ki az Index. Az egykori valóságshow-sztár alkoholfogyasztásról és fegyverhasználatról is beszélt.
Nagy Alekosz a Súlytalan YouTube-csatorna podcastjében beszélt arról, hogyan tervezi tölteni a választás napját, és kijelentései komoly visszhangot váltottak ki – számolt be az Index. Az egykori valóságshow-szereplő arról beszélt, hogy már déltől alkoholt fogyasztana, és szélsőséges kijelentéseket is tett arra az esetre, ha a Tisza Párt nyerne.

Alekosz szivarral és riasztópisztollyal készül a választás napján (Forrás: Instagram/Alekoszwok)

Riasztó kijelentések a választás kapcsán

Úgy berúgok, már déltől elkezdem, Chivast fogok inni, 12 évest. Öt szivarral készülök, hogy kitartson hajnalig”

 – fogalmazott Alekosz, majd hozzátette: 

Ha a Tisza Párt megnyeri a választást, előveszi a riasztópisztolyát, kimegy az utcára, és lövöldözni fog.

A kijelentések sokak szerint túlmutatnak a provokáción, és felvetik a felelőtlen nyilvános megszólalások kérdését, különösen egy választási napon, amikor a közéleti hangulat eleve felfokozott.

